Německá policie provedla zátah na gangy ničící bankomaty. Zadržela 42 lidí

Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) vidí jako možnost stabilizace státního rozpočtu vyšší zdanění firem nebo zavedení daňové progrese. Dnes to uvedl na dotaz ČTK. Představitelé koaliční ODS, včetně ministra financí Zbyňka Stanjury, dosud růst přímých daní odmítali. Podle Jurečky by měla vláda o změnách daní politicky rozhodnout do měsíce, změny by měly platit od ledna 2024.