Neodstoupím. Macron v reakci na politickou krizi ve Francii promluvil k národu

Krize propukla poté, co Barnierova menšinová koalice neustála hlasování o nedůvěře – první takový případ za více než 60 let. Pouhé tři měsíce po nástupu do funkce premiér oznámil svou rezignaci, přičemž slíbil zůstat v čele vlády do jmenování svého nástupce.

Macron však během svého projevu neoznámil, kdo Barniera nahradí, a uvedl, že jméno nového premiéra zveřejní „v nadcházejících dnech“, uvedl server The Guardian.

Macron ve svém projevu obvinil své politické odpůrce – krajní pravici a levici – z vytvoření „antirepublikánské fronty“. Podle prezidenta tito zákonodárci záměrně jednali destruktivně a zvolili „nepořádek“ místo spolupráce. Přestože čelí sílícímu tlaku, aby odstoupil, Macron jasně prohlásil: „Mandát, který jste mi dali, je na pět let, a já jej budu vykonávat až do samotného konce.“

Macronovo váhání ohledně jmenování nového premiéra vyvolává intenzivní spekulace o jeho volbě. Zatímco jména možných kandidátů zůstávají předmětem diskusí, Macron zdůraznil, že jeho rozhodnutí bude založeno na potřebě zajištění stability a efektivního vládnutí.