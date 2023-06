Ničivé lesní požáry zuří po celém světě. V Německu hoří vojenské cvičiště, hasiči bezmocně přihlíží

V Německu zuří lesní požár v bývalém vojenském cvičišti u Jüteborgu v braniborském okrese Teltow-Fläming jižně od Berlína. Hasiči se k němu v současné době nemohou přiblížit, protože je oblast silně kontaminovaná starou municí z druhé světové války. „Je to pro hasiče frustrující, dívají se a nemohou nic dělat,“ poznamenal velitel německých hasičů Rico Walentin podle regionálního webu TheLocal.de.

Hasiči mezitím udržují oblast vlhkou, aby zabránili alespoň šíření ohně. Není to poprvé, co oblast sužují rozsáhlé lesní požáry. V srpnu 2018 museli záchranáři evakuovat více než 600 lidí z jejich domovů poté, co v témže výcvikovém prostoru hořelo. Server také upozornil, že jen za loňský rok Braniborsko zažilo více než 500 požárů.

Požár zachvátil už v půli dubna značnou část území poblíž francouzských měst Banyuls-sur-Mer a Cerbère na pobřeží Středozemního moře. Hasičům se ho zpočátku nedařilo dostat pod kontrolu a překročil hranice do Španělska. Zásah vyžadoval nasazení 500 mužů. Server France24 o něm informoval jako o prvním významném lesním požáru roku 2023 ve Francii.

Americká stanice CNN upozornila na mimořádně aktivní začátek požární sezony v Kanadě. V polovině května ničivé požáry v provincii Alberta zničily více než stopadesátkrát větší plochu než za posledních pět let dohromady. Kouř z těchto požárů se dostal až do středu území Spojených států amerických, konkrétně do států Nebraska, Washington, Montana a Wisconsin. Výstraha meteorologů před zhoršenou kvalitou ovzduší platila i ve Wyomingu.

Kanadská stanice NBC jen pět dní zpět varovala před lesními požáry v provincii Nové Skotsko. Video na jejích webových stránkách ukazuje nebezpečnou jízdu osobním autem přes místa, kde zuří nejničivější požáry a masivní kouřová oblaka nad kanadskou přírodou a městy. Také tato oblast zažila už teď daleko více požárů než za celý loňský rok.

Před třemi týdny agentura AP zveřejnila video požárů v Kurganské oblasti na ruské Sibiři. Zabily řadu lidí a podle informací místních úřadů popelem lehly tisíce domů. Minimálně šlo o 300 obytných domů a 3900 dalších budov různého charakteru. V posledních letech Rusko sužují rozsáhlé lesní požáry. Na vině jsou podle expertů neobvykle suchá léta a vysoké teploty.

Server Euractiv zveřejnil data o požárech za poslední rok. Loni byla nejkritičtější situace v Portugalsku, kdy shořelo až 1,14 % jeho území. V Chorvatsku šlo o 0,58 %, v Rumunsku 0,64 % a ve Španělsku 0,61 %. V posledních třech letech je nejpostiženější zemí v rámci Evropské unie Kypr. Shořelo přes 2 % celkové rozlohy ostrovního státu. Škody z těchto požárů podle zpravodajského serveru Euronews dosáhly 2 miliard eur (v přepočtu až 50 miliard korun).

Minulý týden EuroZprávy.cz informovaly o rozšíření letecké hasičské flotily Evropské unie. Flotila se podle Evropské komise má skládat ze 24 letounů a čtyř helikoptér z deseti členských států. Dva vrtulníky poskytne ČR. Až 450 hasičů z jedenácti zemí bude předsunuto do Francie, Řecka a Portugalska.

Požár v NP České Švýcarsko vyšetřen

Minulý rok Českou republiku zasáhl největší lesní požár v historii. Nyní správa NP České Švýcarsko odhaduje, že bude potřeba ještě zasáhnout kvůli možnému narušení kořenových systémů na první pohled zdravých stromů a nebezpečných skal, které masivní požár zasáhl.

„Po několikaměsíční intenzivní práci policisté obvinili a zadrželi 36letého může, který podle jejich zjištění mohl v loňském roce založit požár v Národním parku České Švýcarsko, a způsobit tím škodu velkého rozsahu,“ nastínila ústecká policie velký úspěch v rámci vyšetřování tohoto požáru prostřednictvím tiskové zprávy na svém webu.