Obama: Ovládnutí Kongresu republikány by bylo hrozbou pro demokracii

Obama, současný prezident Joe Biden i jeho předchůdce Donald Trump jsou nyní v Pensylvánii, aby podpořili kandidáty svých stran před úterními volbami, které rozhodnou o kontrole nad Kongresem.

"Postarejme se v úterý o to, aby se naše země nevrátila o 50 let zpět," prohlásil Obama, jenž by měl později vystoupit na shromáždění ve Filadelfii s prezidentem Bidenem a s Joshem Shapirem, který je kandidátem demokratů na guvernéra Pensylvánie. "Jediný způsob, jak zachránit demokracii, je společně za ni bojovat," dodal.

Trump se dnes má zúčastnit shromáždění v Pittsburghu, aby podpořil republikánské kandidáty na funkce guvernéra a senátora Pensylvánie, tedy Douga Mastriana a Mehmeta Oze.

Američané budou v úterý hlasovat o novém složení celé Sněmovny reprezentantů a třetiny Senátu, a také o guvernérech 36 států a tří teritorií. Průzkumy naznačují, že demokraté mohou přijít o kontrolu nad oběma kongresovými komorami. To by mělo zásadní dopad na schopnost prezidenta Bidena prosazovat zákony a zároveň by to mohlo přímo ovlivnit, zda se Trump rozhodne za dva roky opět kandidovat na post šéfa Bílého domu. Otázkou také je, jak by případná převaha republikánů v Kongresu ovlivnila americkou vojenskou pomoc Ukrajině.