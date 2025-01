Donald Trump je zpátky u moci. A už začal měnit celý svět

Steve Bannon, bývalý hlavní stratég Donalda Trumpa, vyjádřil obavy, že by zapojení USA do války na Ukrajině mohlo skončit obdobně, jako když Richard Nixon převzal odpovědnost za válku ve Vietnamu, což by mohlo být politicky i strategicky osudové. V rozhovoru pro Politico Bannon varoval, že Trump riskuje, že se nechá vtáhnout do konfliktu, pokud neukončí americkou vojenskou pomoc Ukrajině. Podle Bannona hrozí, že spojenectví amerického obranného průmyslu, evropských partnerů a některých vlivných osobností z Trumpova okolí zabrání rychlému ukončení války.