Státy po celém světě s napětím sledují, zda a jak Trump po svém pondělním složení přísahy naplní své tvrdé hrozby ohledně zavedení vysokých cel. Informoval o tom server Politico. Realizace slibů nového amerického prezidenta by mohla uvalit na americké firmy dovozní náklady ve výši 640 miliard dolarů a zároveň zvýšit domácí inflaci.

Mezinárodní partneři Spojených států nyní zvažují odvetná opatření nebo hledají cestu k dohodě, která by pomohla cla eliminovat.

Severoameričtí partneři se připravují

Mezinárodní poradenská společnost BCG varovala , že rostoucí severoamerický trh by mohl být ohrožen. Dlouholeté úzké obchodní vazby mezi USA, Mexikem a Kanadou, budované přesouváním výroby do sousedních zemí za účelem snížení závislosti na čínském dovozu, se nyní mohou ocitnout pod tlakem.

Zavedení cel by nejen zvýšilo náklady na dovoz, ale také destabilizovalo dodavatelské řetězce, na nichž jsou regionální ekonomiky vzájemně závislé. Například americké automobilky, které spoléhají na levnější komponenty vyráběné v Mexiku, by čelily nárůstu výrobních nákladů. Mexiko, jako hlavní exportní partner USA, by utrpělo ztrátu pracovních míst a investic, zatímco Kanada by mohla čelit problémům v energetickém sektoru kvůli ztíženému přístupu na americký trh.

Ottawa se na případná odvetná opatření připravuje už měsíce. Na stole je rozsáhlý seznam cel na americké zboží, který vejde v platnost, pokud Trump uskuteční plány na zavedení 25% dovozní daně na kanadské zboží. Na tomto seznamu figurují produkty jako keramické výrobky, výrobky z oceli, nábytek, Bourbon, Jack Daniels, pomerančový džus nebo krmivo pro zvířata.

„Myslím, že musíme být připraveni. Myslím, že když prezident Trump mluví, musíme mu naslouchat a brát ho velmi vážně. Je důležité, aby zvolený prezident a lidé, kteří mu radí, věděli, že pokud zavede cla na kanadské výrobky, bude to mít následky. Kanada má páky,“ upozornila šéfka kanadské diplomacie Melanie Jolyová podle americké stanice CNN.

Čína udeří velice tvrdě

Obchodní vztahy mezi USA a Čínou patří k největším a nejdůležitějším na světě, přičemž vzájemná výměna zboží a služeb dosahuje enormních objemů. V této souvislosti panuje v Pekingu velká nejistota ohledně toho, co Trump udělá. Čínské úřady již naznačily možnou odvetu. Hrozí zahájením rozsáhlých vyšetřování amerických výrobců čipů a plánují zavést cla na dovoz průmyslových plastů.

Podle prestižního amerického listu New York Times se Čína snaží nastupující administrativu upozornit. „Je to varovný výstřel pro novou administrativu, že nebudeme sedět se založenýma rukama a máme páky i v případě prohloubení obchodních technologických válek,“ upřesnil ekonom Myron Brilliant.

Odcházející administrativa Joea Bidena minulý týden zavedla nová opatření zaměřená na omezení čínského přístupu k polovodičům a uvalila sankce na společnosti působící v těžebním průmyslu, nemovitostech, solární energetice a lodní dopravě. Čínská strana označila tyto kroky za „iracionální a krajně nezodpovědné“ a zdůraznila, že „žádné zastrašování ani nátlak nemohou otřást odhodláním Číny být soběstačná“. Podle čínské diplomacie bude Peking neústupně hájit svou suverenitu, bezpečnost a rozvojové zájmy.

V reakci na tato opatření zahájily čínské antimonopolní úřady vyšetřování společnosti Nvidia, přičemž někteří odborníci vyzývají k obdobnému šetření firmy Intel. Společnost Micron již byla odříznuta od čínského trhu čipů. „Tato politika významně narušila globální dodavatelský řetězec polovodičů,“ uvedla Čínská asociace polovodičového průmyslu s tím, že doufá, že vyšetřování přispěje ke vzniku zdravého a stabilního tržního prostředí, které podpoří další rozvoj odvětví.

Washington a Peking budou situaci řešit

Nový prezident USA Trump v pátek informoval o „velmi dobrém“ telefonátu s čínským lídrem Si Ťin-pchingem. „Právě jsem mluvil s čínským předsedou Si Ťin-pchingem. Očekávám, že společně vyřešíme mnoho problémů, a to okamžitě,“ řekl podle CNN.

Podobně se o telefonátu zmínil Peking. Podle tamní diplomacie Si a Trump „přikládají vzájemným interakcím velký význam a doufají v dobrý začátek čínsko-amerických vztahů“ během druhého funkčního období Trumpa.

Ten přišel s prvním vstřícným krokem, když přislíbil 90denní lhůtu pro společnost Byte Dance, aby mohla najít amerického majitele pro USA. Končící prezident Biden již loni v dubnu podepsal zákon, kterým nařídil společnosti ByteDance prodej sociální sítě TikTok do rukou nečínského majitele pod pohrůžkou zákazu. Nejvyšší soud minulý pátek tuto judikaturu posvětil.