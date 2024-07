Olympiáda ve Francii se blíží. Macron oznámil konec příprav

Do Paříže chtěla jet s ambicí minimálně vyrovnat či dokonce vylepšit stříbrnou medaili z posledních her v Tokiu. Nakonec ale pro tenistku Markétu Vondroušovou, loňskou wimbledonskou vítězku a vítězku Roland Garros z roku 2019, pokračuje ne zrovna vydařená letošní sezóna. Po nedávném vyřazení z Wimbledonu hned v 1. kole totiž krátce před plánovaným odletem do francouzské metropole uvedla, že se her nezúčastní kvůli zranění ruky.