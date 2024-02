Orbán navrhuje odebrat občanům zemí EU právo volit europoslance

Orbán to uvedl v rozhovoru s bývalým rakouským kancléřem Wolfgangem Schüsselem, jehož úryvky zveřejnily noviny Presse am Sonntag. Podle Orbána je jedním z důvodů slabosti EU to, že Evropský parlament nefunguje.

Od roku 1979 volí občané členských zemí EU poslance přímo. Orbánův Fidesz má v EP 13 poslanců, kteří neúspěšně usilují o vstup do euroskeptických nebo pravicově-populistických frakcí po odchodu z Evropské lidové strany.

Orbán také zdůraznil, že iniciativa v EU by měla přicházet od členských států a Rada EU by měla být aktivnější v přijímání politických opatření. Tvrdí, že Evropská komise by měla uznat, že je orgánem řízeným členskými státy.

Jako prioritu maďarského předsednictví v Radě EU Orbán označil rozšíření EU o západní Balkán a zdůraznil důležitost rychlé integrace Srbska. K otázce Ukrajiny řekl, že Budapešť bude usilovat o dosažení alespoň příměří a vytvoření podmínek pro jednání.

Odmítl srovnání s povstáním v Maďarsku v roce 1956, tvrdě nesouhlasil s představou, že Ukrajina brání Evropu, a argumentoval, že většina členů EU je již součástí NATO, což je silná obranná aliance. Podle Orbána Rusko nikdy neakceptuje Ukrajinu jako člena EU a NATO a nejlepší perspektivou pro Ukrajinu je vytvoření nárazníkové zóny mezi Ruskem a Západem.

Rozhovor Orbána se Schüsselem byl poskytnut pro diskusní čtvrtletník European Voices, jehož první číslo vyjde ve čtvrtek a obsahovat bude příspěvky dalších osobností.