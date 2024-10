Orbán už má připravené šampaňské pro případ Trumpova vítězství

Maďarský lídr Orbán se podle svých slov těší na prezidentské volby v USA. „Jsem rád, že se neformální summit evropských lídrů uskuteční 7. listopadu v Budapešti, dva dny po volbách,“ nastínil.

Stalo se tak při jeho projevu na tiskové konferenci ve Štrasburku, věnoval se zde evropské debatě o migraci a obvinil centristické strany ze „selhání při naplňování potřeb voličů na kontinentu“.

Na jeho slova upozornil server Politico. „Myslím, že je to nejvhodnější příležitost k diskusi o tom, co bychom si měli jednotlivě i jako společenství myslet o výsledku ruské války na Ukrajině a jak vyhodnotit, co by se mělo dělat poté,“ poznamenal Orbán.

Pozoruje rozdíl mezi Trumpovou administrativou a administrativou jeho nástupce Joea Bidena. „Můžete si vybrat podle svého vkusu národního zájmu, kterému z nich jste nakloněni. Pokud se Trump vrátí, otevřeme několik lahví šampaňského,“ vylíčil Maďar.

„Pokud Trump zvítězí, nebude čekat až do slavnostní inaugurace, aby se mu podařilo nastolit mír. Bude jednat okamžitě, takže my jako evropští lídři nemáme času nazbyt, protože by mezi volbami a inaugurací nového prezidenta nebyly dva nebo tři měsíce, jak tomu obvykle bývá. Musíme reagovat nejprve intelektuálně, filozoficky, pak strategicky a pak co nejdříve na úrovni činů,“ shrnul maďarský premiér.

Orbán i Trump jsou častým terčem kritiky západních politiků. Zatímco maďarský lídr zvládl během léta objet Kyjev, Moskvu, Peking a Washington v rámci toho, čemu říkal „mírová cesta“, americký exprezident opakovaně útočí na styl západního řešení konfliktu na Ukrajině.

Trump už několikrát zmínil, že by zvládl ukončit válku na Ukrajině „do 24 hodin“. Přední západní špičky a odborníci o tom ale mají závažné pochybnosti, protože se to nepodařilo nikomu za poslední téměř tři roky a nic nenasvědčuje tomu, že by sama Moskva mír na Ukrajině chtěla.