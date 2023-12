OSN schválila rezoluci o okamžitém příměří v Pásmu Gazy. Česko hlasovalo proti

"António Guterres si nezaslouží být v čele OSN," prohlásil v reakci na rezoluci izraelský ministr zahraničí Kohen. "Myslím, že by měl Guterres stejně jako všechny svobodné národy jednoznačně prohlásit: Osvoboďte Gazu od Hamásu. Všichni tvrdí, že Hamás je horší než ISIS. Proč to nemůže říci on?" dodal ministr, přičemž Hamás přirovnal k teroristické skupině Islámský stát, známé též jako ISIS.