Pablo Neruda byl otráven, tvrdí rodina s odkazem na nové vyšetřování

"Nyní víme, že měl v kostech bakterii clostridium botulinum, která tam neměla co dělat. A co to znamená? Že Neruda byl zavražděn v roce 1973 agenty státu," řekl agentuře EFE v pondělí Nerudův synovec Rodolfo Reyes. "Říkám to se vší zodpovědností, protože znám fakta," sdělil Reyes španělskému deníku El País. Dodal, že rodina takový závěr čekala, protože podle něj už experti v roce 2017 našli na Nerudových ostatcích bakterii způsobující otravu botulotoxinem. "Nevědělo se ale, zda byl toxin vpraven do těla, což se nyní potvrdilo," řekl Reyes.

Pablo Neruda se narodil v roce 1904 jako Neftalí Ricardo Reyes Basoalto a literární pseudonym si zvolil ještě jako chlapec podle Čecha Jana Nerudy, aniž tehdy tušil, že šlo o velkého českého spisovatele. Pablo Neruda zemřel 23. září 1973 na klinice v Santiagu, 12 dní po Pinochetově převratu, který svrhl levicového prezidenta Salvadora Allendeho, jehož Neruda podporoval.

Jako oficiální příčina Nerudova úmrtí se dosud uvádí rakovina prostaty, kterou básník sice trpěl, ale podle rodiny na ni nezemřel. Až v roce 2011 podala chilská komunistická strana stížnost k soudu a požádala o vyšetřování na základě výpovědi Nerudova řidiče Manuela Arayi, podle něhož byl spisovatel otráven. Araya médiím také řekl, že spisovatel si mu tehdy stěžoval na podivnou injekci, kterou dostal v noci v nemocnici. Neruda se podle něj chystal odletět do Mexika a Pinochet ho nechal otrávit, aby se v exilu nemohl stát hlasitým kritikem jeho režimu.

Nerudovy ostatky byly exhumovány v roce 2013 a týž rok místní experti konstatovali, že v nich nenašli žádný důkaz o tom, že by spisovatel zemřel na otravu. V roce 2014 ale soud nařídil přezkoumání vzorků, které byly posléze poslány do univerzitních laboratoří v Kanadě a Dánsku. V roce 2017 zahraniční experti konstatovali, že Neruda nezemřel na rakovinu, a uvedli, že v jeho zubu našli bakterii způsobující botulismus. Předmětem nejnovějšího zkoumání expertů mimo jiné z Kanady, Mexika, Británie, USA či Německa bylo zjistit, zda byla tato bakterie příčinou úmrtí.