Starostové a nezávislí obsadí volné místo po Bartošovi. Představili kandidáta

Nominaci získal končící hejtman Karlovarského kraje Petr Kulhánek, který podle Starostů zná potřeby regionů lépe než kdokoliv jiný. Hnutí uvedlo, že ve svém kraji stojí za zásadním zlepšením kvality života či životního prostředí.

"Na MMR jsou přede mnou a mým týmem urgentní úkoly, které je nutné začít řešit co nejdříve, a já jsem připravený se do nich pustit okamžitě. Jde o účinnou pomoc regionům zasaženým povodněmi. A především řešit co nejrychlejší nápravu digitalizace stavebního řízení. V horizontu hodin se spojím se všemi relevantními aktéry, abych si s nimi domluvil schůzky a začal věc řešit od první hodiny nástupu do funkce," uvedl sám Kulhánek.

K nominaci už se vyjádřil premiér Petr Fiala (ODS), který bude zítra s kandidátem jednat. "Před novým ministrem pro místní rozvoj je celá řada úkolů. Musíme především opravit digitalizaci stavebního řízeni, ale také připravit plán obnovy území po povodních, nebo zrychlit výstavbu dostupného bydlení. S Petrem Kulhánkem se zítra setkám, abychom to všechno probrali," napsal předseda vlády.

Fiala má v pátek předložit návrhy na jmenování nových ministrů prezidentovi Petru Pavlovi. "Plánuji se s nimi v pondělí setkat. Pokud se je rozhodnu jmenovat, učiním tak v úterý ráno," dodal Pavel.