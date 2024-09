Papež František přicestoval do Singapuru

Na letišti ho přivítaly davy lidí mávajících vlajkami Singapuru a Vatikánu. V Singapuru se František setká s politickými představiteli, včetně prezidenta Tharmana Shanmugaratnama a premiéra Lawrence Wonga. Také odslouží mši na Národním stadionu, kde se očekává účast přibližně 55 000 lidí.

František je teprve druhým papežem, který navštívil Singapur. Před ním zavítal do tohoto městského státu papež Jan Pavel II. v roce 1986. V Singapuru žije 5,92 milionu lidí, z toho 210 000 katolíků.

Papež do Singapuru přicestoval z Východního Timoru, kde v úterý vedl mši, které se zúčastnilo až 600 000 lidí, což je téměř polovina tamní populace. V rámci svého turné po Asii a Tichomoří navštívil také Indonésii a Papuu Novou Guineu. Do Vatikánu by se měl vrátit v pátek.