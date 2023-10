Pellegrini nezavrhl možnost vlády s Progresivním Slovenskem. Mohl by v ní být premiérem

"Uvědomujeme si svoji pozici strany, bez které nemůže vzniknout žádná vládní koalice. Proto budeme přistupovat k jednáním zodpovědně, tak aby vláda vznikla," řekl Pellegrini podle TASR. Připravený je sednout si za jednací stůl i s koalicí vedenou druhým na pásce, tedy Progresivním Slovenskem.

Expremiér už se dokonce neformálně setkal s jeho předsedou Michalem Šimečkou. Zdali mu ten nabídl nejvyšší vládní post, prozradit nechtěl. "O funkcích jsme se nebavili, to bude předmětem dalších kol," konstatoval.

Vstup Hlasu do vlády se Smerem by Pellegrini nebral jako prohru. Tvrdí, že by nešlo o návrat a že jeho strana může být v rámci kabinetu rovnocenným partnerem. "Nebudu žádný 'podržtaška' ani nebudu výtahem k moci, aby si s krajinou mohl zase dělat, co chce," dodal.

Smer-SD získal ve volbách 22,94 procenta hlasů a 42 poslaneckých křesel. Druhé Progresivní Slovensko jich bude mít o deset méně, obdrželo 17,96 procenta hlasů. Hlas-SD na třetím místě se 14,7 procenta bude zastupovat 27 zákonodárců.

Sedmi, respektive pětiprocentní hranici pro vstup překonaly také koalice OĽANO a přátelé (8,89 %, 16 poslanců) a subjekty KDH (6,82 %, 12 p.), SaS (6,32 %, 11 p.) a SNS (5,62 %, 10 p.).