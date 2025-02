ROZHOVOR | Slovensko na neudržitelné trajektorii. Fico kouše do ruky, která ho krmí, říká politolog Broul pro EZ

Fico nejdříve Ukrajinu podporoval, během vlády v letech 2012 a 2018. Během ruské anexe Krymu udržoval styky s Moskvou, ale zároveň byl pro evropské směřování Ukrajiny. Co se dle vašeho názoru od té doby změnilo?

Nevím, jestli vám na tuto otázku umím fundovaně odpovědět. Po delší dobu – a především okolo posledních parlamentních voleb na Slovensku – jsem otočku Roberta Fica četl jako pouhý předvolební kalkul. Fico ví, v jakých společenských vrstvách má své zbývající voliče, a podle toho se rétoricky zařizuje. Po všech svých problémech se musel ideově posunout ze středových pozic k vyhraněnějším názorům, aby získal voličskou podporu, na kterou býval zvyklý. Současný volič Smeru je výrazně nakloněný konání Vladimíra Putina a pokud možno nulové pomoci napadené Ukrajině. Toho si je Robert Fico dobře vědom.

Vlastně si stále myslím, že se do značné míry jedná o kalkul. Fico měl údajně říct i ukrajinským politickým zástupcům, že protiukrajinská rétorika směřuje hlavně k domácímu publiku. Jinak Fico zatím nepůsobí ani coby výrazně problémový hráč na unijní úrovni, jako je tomu v případě maďarského premiéra Orbána.

Konečně, Fico připojil svůj podpis ke každému sankčnímu balíku proti Rusku, slovenské zbraně nakoupené Ukrajinou dál putují do napadené země a Slovensko neodstřihlo Ukrajinu od energetických dodávek. Na druhou stranu si ale rovněž myslím, že Fico do značné míry podléhá ruským dezinformacím ohledně zapojení Západu do rusko-ukrajinské války. Zde právě dochází k zajímavé paranoie: Fico hlavně rétoricky kouše do ruky, která ho krmí, a o které ví, že ho krmí.

A pak se mohlo Ficovi od Ukrajiny dostat nějaké domnělé nebo skutečné křivdy, kvůli které názorově otočil. Zde bychom se ale už skutečně pohybovali v rovině spekulací.

Situace mezi oběma zeměmi se začala vyostřovat po tom, co Ukrajina odmítla tranzit ruského plynu přes své území. Co předpokládáte, že to znamená pro Slovensko?

Slovenští občané podobně jako Maďaři velmi pravděpodobně záhy ve svých peněženkách poznají, k čemu vedla liknavost jimi zvolených zástupců. Zastavení tranzitu ruského plynu bylo avizováno s předstihem, slovenská vláda se mohla lépe připravit a více diverzifikovat zdroje plynu. Určitá příprava proběhla a Slovensko se neocitlo a neocitne v krizi z nedostatku plynu, ačkoliv s velkou pravděpodobností dojde k jeho, byť třeba krátkodobému, zdražení. Zásadnější problém je ale konec poplatků z tranzitu, které pro Slovensko činily mezi 300-500 miliony eur ročně. To byla zřejmě hlavní příčina Ficova hněvu vůči ukrajinskému rozhodnutí ukončit smlouvu s Gazpromem, a tudíž zastavit tranzit ruského plynu přes ukrajinské území.

Fico jel jednat o ruském plynu přímo do Moskvy. Jaký signál dle vás vysílá tato schůzka Ukrajině a jaký Evropské unii?

Zcela upřímně, nevíme, o čem Robert Fico v Moskvě jednal. Nicméně samotná cesta premiéra členského státu EU do agresorské země, jednání se zástupci okupační mocnosti, která na Ukrajině páchá činy považované mezinárodním právem za válečné zločiny, zcela jistě nevyvolává mezi evropskými a ukrajinskými partnery slova pochopení a podpory. Samozřejmě až na výjimky typu Viktora Orbána. Je otázkou, do jaké míry Ficovy vazby na Kreml už poškodily Slovensko, například v oblasti sdílení zpravodajských informací v rámci Evropské unie.

Ani na Slovensku nebyli z Ficova výletu nadšeni. Jakou reakci vyvolala schůzka v tamní vládě?

Máte pravdu, Ficova cesta do Moskvy vyvolává u slovenských občanů rozporuplné reakce, nesledujeme ani jednoznačné přijetí, ani jednoznačné odmítnutí. Situace ve vládě je pak přímo enigmatická: můžeme pozorovat nadšené vítání cesty z úst dlouhodobě proruských politiků, jako je například Andrej Danko, zbytek se spíše nevyjadřuje. Zpravidla kvůli snaze udržet vládu u moci i přes velmi napjaté vztahy v koalici. Nevíme tak, do jaké míry podporuje Ficovo jednání každý vládní představitel.

Jaká jsou podle vašeho názoru možná řešení momentální politické situace na Slovensku?

Robert Fico to vyjádřil zcela jasně: buď rekonstrukce vlády, nebo předčasné volby. Jinou možnost premiér svým koaličním partnerům nedal. Ficova vláda ztratila jistou, byť křehkou většinu, nyní se opírá o individuální dohody s nezařazenými poslanci. Slovenské vládě hrozí hlasování o nedůvěře, Národní rada se kvůli tomu již dva měsíce řádně nesešla, a k dovršení všeho, od zvolení Petera Pellegriniho prezidentem Národní rada ani nemá svého předsedu. Stávající situace na Slovensku je dlouhodobě neudržitelná a je otázkou, zdali by rekonstrukce vlády pomohla situaci stabilizovat. Zásadním problémem jsou totiž velmi špatné vztahy ve vládní koalici a její nefunkčnost.

Fico po svém návratu prohlásil, že zahraniční agenti chystají na Slovensku státní převrat, dále byla z převratu obviněna i opozice a nevládní sektor. V reakci na tvrzení o převratu proběhla vlna demonstrací po celém Slovensku. Myslíte si, že je většina tamních lidí s vládou stále spokojená?

Spokojenost s vládou bude do značné míry odrážet názor na Ficovu cestu do Moskvy. Slovenští občané jsou velmi pravděpodobně rozděleni na dva velikostně skoro shodné antagonistické bloky. Těžko říct, zdali jeden z ideových táborů začíná či začne pomalu převažovat.

Slovensko dokonce vyhostilo jednoho Ukrajince právě kvůli hrozbě převratu. Je to podle vás vykonstruovaný proces?

Netroufnu si hodnotit, okolo současné situace je mnoho tajností a nepotvrzených informací. Existuje nicméně mnoho indicií a historických reminiscencí, které mě vedou ke značným pochybnostem ohledně konání Ficovy vlády.

Fico taktéž osočil Česko a Ukrajinu z vměšování do vnitřních záležitostí Slovenska. Vměšují se skutečně podle vás daní aktéři do vnitřních záležitostí Slovenské republiky?

Z Ficova paranoidního pohledu se vměšují, z mého pohledu se nevměšují více než v případě jakéhokoliv jiného státu. Ještě nejsme v situaci, kdy by český ministr zahraničí bez jakéhokoliv ohlášení přijel na Slovensko jednat se zástupci opozice – jako se tomu stalo v případě maďarského ministra Szijjártóa a zástupců strany ANO. To je vměšování par excellence.

Slovenská opozice tvrdí, že premiér používá tyto kauzy, aby držel pozornost pryč od skutečných témat, jako například katastrofálního stavu zdravotnictví či korupce. Proč myslíte, že Fico nechce, aby se o těchto tématech mluvilo?

Pravděpodobně proto, že jeho vládní partneři problémy státu neumí kompetentně řešit a Robert Fico to velmi dobře ví.