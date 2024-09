Pobaltí dochází trpělivost. Litva žádá NATO, aby sestřelovalo ruské drony

Bojový letoun F-16 (U.S. AirForce), photo by Chandler Cruttenden Foto: unsplash.com

Letadla NATO umístěná na základnách v pobaltských státech by měla sestřelovat ruské drony, které naruší jejich vzdušný prostor. Uvedl to litevský ministr obrany Laurynas Kasčiunas poté, co se minulý týden v Lotyšsku zřítil ruský dron. Uvedl to server Ukrajinska pravda.