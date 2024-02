Pod sídlem UNRWA v Gaze je podzemní centrum Hamásu, tvrdí Izrael

Informoval o tom server Times of Israel (ToI), jejichž reportéři tunel v doprovodu izraelských vojáků navštívili. Šéf UNRWA Philippe Lazzarini uvedl, že úřad nevěděl, co je pod jeho sídlem, a nemá odbornost ani kapacitu zjišťovat, co se děje pod jeho budovami.

Podle izraelské armády je objevený prostor dalším důkazem, že UNRWA spolupracuje s palestinským hnutím Hamás, které napadlo Izrael 7. října a pozabíjelo na 1200 lidí. Izrael nedávno obvinil úřad OSN, že se 12 jeho zaměstnanců podílelo na přípravách tohoto teroristického útoku.

Toto obvinění vedlo k omezení financování agentury Izraelem a dalšími zeměmi, včetně USA, Německa a Británie. Evropská komise požaduje po úřadu nezávislý audit. UNRWA tvrdí, že pokud se situace s financováním nevyřeší do konce února, bude muset přerušit své aktivity.

Podle izraelské armády měl tunel, který měřil 700 metrů a byl vybetonovaný, pracovní prostory pro IT pracovníky, kancelářské prostory s vyprázdněnými ocelovými trezory a další vybavení.

Tunel vedl až do sklepa velitelství UNRWA a byl v bezprostřední blízkosti školy pod správou OSN, která slouží jako útočiště pro uprchlíky. Izraelské útoky se snaží vyhýbat právě těmto místům, avšak ne vždy úspěšně.

Šéf UNRWA Lazzarini na Twitteru uvedl, že úřad ve městě Gaze opustili pracovníci již 12. října, pět dní po začátku války, a proto nejsou schopni potvrdit ani jinak komentovat zprávy o tunelu.

UNRWA vznikl po první arabsko-izraelské válce s úkolem zajišťovat palestinským uprchlíkům jídlo a další služby, jako je vzdělání a lékařská péče. Oficiálně byl založen na konci roku 1949 Valným shromážděním OSN. Izrael dlouhodobě kritizuje tento úřad. Izraelský ministr zahraničí Jisrael Kac v souvislosti se zprávou o tunelu pod sídlem v Gaze vyzval Lazzariniho k okamžité rezignaci.

Česká republika přestala UNRWA finančně podporovat již od roku 2020. Do té doby podle ministerstva zahraničí poskytovala tři miliony korun ročně.