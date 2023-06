Politická krize na Slovensku: Hrozí, že důvěru nezíská ani úřednická vláda. Ficův SMER získává na popularitě

Současný předseda úřednické vlády Ľudovít Ódor nepředpokládá, že kabinet dostane od parlamentu důvěru, uvedla stanice TA3. Termín jednání o programu tohoto kabinetu se předpokládá na příští týden.

Že úřednickou vládu nepodpoří, už dříve uvedly strany SMER bývalého trojnásobného předsedy vlády Roberta Fica a Hlas expremiéra Petera Pellegriniho. Obě strany mají ve 150členném parlamentu 40 poslanců, nové průzkumy je navíc staví mezi nejpopulárnější strany na Slovensku.

Robert Fico potvrdil, že SMER úřednickou vládu nepodpoří, již na konci května. Strana by ji podpořila jen v případě, že by Ódor „konstatoval katastrofální stav země“ a provedl inventuru toho, co „bývalá vláda napáchala“. Informaci přinesla agentura TASR.

SMER nedávno zpochybnil také vyšetřování vraždy novináře Jána Kuciaka. Fico mluvil o snaze „nalepit“ tuto vraždu na stranu. Panovalo přitom podezření, že do novinářovy smrti byl zapojen sám bývalý premiér. Přesto jeho popularita nyní stoupá.

Nejsilnější parlamentní hnutí OĽANO expremiéra Igora Matoviče zase podmínilo svou podporu tím, že úřednická vláda prosadí finanční příspěvek 500 eur od státu pro každého voliče za účast v zářijových volbách.

Pokud Ódorova vláda důvěru skutečně nezíská, tak ji prezidentka Zuzana Čaputová podle všeho odvolá a ponechá v úřadu do jmenování nového kabinetu. Úřednická vláda by tím přišla o některé pravomoci a další by jí musela schvalovat prezidentka. Stejně fungovala dosavadní vláda Eduarda Hegera od poloviny loňského prosince poté, co jí parlament vyslovil nedůvěru.