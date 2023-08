Slováci žijící v zahraničí mohou volit korespondenčně. Nejvíce zájemců je v Česku

"Věřím, že výrazně vyšší zájem o volbu poštou je i díky tomu, že systém je jednodušší a i proto, že jsme měli informační kampaň ministerstva vnitra a ostatních resortů, a zapojily se celkem dobře i jiné organizace," řekl Ódor podle agentury TASR. Premiér připomněl, že počet žádostí naznačuje zájem, avšak neznamená automaticky, že všichni žadatelé odvolí.

Hlas se počítá po zaslání vyplněných hlasovacích lístků na ministerstvo vnitra, přičemž lhůta pro jejich doručení je do 29. září. Žádosti přišly ze 131 zemí světa, například také z Grónska, Madagaskaru či Zimbabwe. Nejvíce zájemců žije v České republice.

Podle ministerstva vznikne celkem 18 volebních okrskových komisí. Státní tajemník Tomáš Oparty vyzval kandidující politické subjekty, aby nominovaly do komisí své zástupce. Čas na to mají do 21. srpna.

Předčasné parlamentní volby na Slovensku proběhnou 30. září. Volební kampaň začala 9. června, kdy byl vyhlášen termín.