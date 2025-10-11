Fico prosazuje posunutí voleb na Slovensku. Se Smerem chce opět zvítězit

I na Slovensku jsou v těchto dnech tématem volby, i když ty budoucí. Premiér Robert Fico (Smer-SD) na sobotním stranickém sněmu oznámil, že by rád odložil komunální volby. Zároveň nevidí důvod pro předčasné volby, jejichž řádný termín připadá na rok 2027. Smer v nich chce podle svého předsedy zvítězit. 

Fico navrhuje odklad voleb do krajských, městských a obecních orgánů na rok 2027 s odůvodněním, že by to přineslo větší kontinuitu řízení země. V této věci si řekl o podporu sdružení měst a obcí i sdružení krajů. "Komunální volby by měly zohledňovat, co se stane v září 2027, po parlamentních volbách," řekl premiér podle slovenského deníku Pravda

Předseda Smeru, který je hlavní vládní stranou, zdůraznil, že je zodpovědný za chod státu, jehož prioritou je podle něj mírová orientace Slovenska. Zmínil také konsolidaci veřejných financí, kterou označil za nevyhnutelnou. 

Fico vyzval k dalším krokům pro zajištění vyrovnaného finančního rozpočtu. Přeje si například efektivní výběr daní a boj proti daňovým únikům. Rád by totiž dosáhl toho, aby Slovensko opět bylo zemí, která láká zahraniční investory. 

"Musíme ozdravit veřejné finance už v roce 2026," prohlásil. Lidem ale také přislíbil zachování třináctého důchodu a státní energetické pomoci. Stát by podle Fica mohl ušetřit sloučením některých úřadů. 

Poslední parlamentní volby proběhly na Slovensku v září 2023. Vítězný Smer v nich získal 22,94 procenta hlasů a 42 poslaneckých křesel. Vládní koalici sestavil s Hlasem-SD a Slovenskou národní stranou. 

