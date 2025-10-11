I na Slovensku jsou v těchto dnech tématem volby, i když ty budoucí. Premiér Robert Fico (Smer-SD) na sobotním stranickém sněmu oznámil, že by rád odložil komunální volby. Zároveň nevidí důvod pro předčasné volby, jejichž řádný termín připadá na rok 2027. Smer v nich chce podle svého předsedy zvítězit.
Fico navrhuje odklad voleb do krajských, městských a obecních orgánů na rok 2027 s odůvodněním, že by to přineslo větší kontinuitu řízení země. V této věci si řekl o podporu sdružení měst a obcí i sdružení krajů. "Komunální volby by měly zohledňovat, co se stane v září 2027, po parlamentních volbách," řekl premiér podle slovenského deníku Pravda.
Předseda Smeru, který je hlavní vládní stranou, zdůraznil, že je zodpovědný za chod státu, jehož prioritou je podle něj mírová orientace Slovenska. Zmínil také konsolidaci veřejných financí, kterou označil za nevyhnutelnou.
Fico vyzval k dalším krokům pro zajištění vyrovnaného finančního rozpočtu. Přeje si například efektivní výběr daní a boj proti daňovým únikům. Rád by totiž dosáhl toho, aby Slovensko opět bylo zemí, která láká zahraniční investory.
"Musíme ozdravit veřejné finance už v roce 2026," prohlásil. Lidem ale také přislíbil zachování třináctého důchodu a státní energetické pomoci. Stát by podle Fica mohl ušetřit sloučením některých úřadů.
Poslední parlamentní volby proběhly na Slovensku v září 2023. Vítězný Smer v nich získal 22,94 procenta hlasů a 42 poslaneckých křesel. Vládní koalici sestavil s Hlasem-SD a Slovenskou národní stranou.
Související
Pohlaví jsou jen dvě, zakotvilo Slovensko do ústavy. Zakázalo adopci homosexuálním párům
Fico a Orbán mají problém. Američané na ně tlačí ohledně ruských fosilních paliv
Robert Fico , Smer SD , volby na Slovensku , Slovensko
Aktuálně se děje
před 10 minutami
Fico prosazuje posunutí voleb na Slovensku. Se Smerem chce opět zvítězit
před 57 minutami
Babiš začal porušovat sliby už v den, kdy zvítězil. A bude pokračovat, dokud to unese ekonomika
před 1 hodinou
Macinka se zastal Turka. Přepisování výsledků voleb odmítám, vzkázal
před 2 hodinami
Nečekané odhalení. Trumpová si píše s Putinem ohledně války na Ukrajině
před 3 hodinami
Babiš si zve Turka na kobereček. Další kroky je nutné zvážit, řekl lídr ANO
před 4 hodinami
Nové dějství obchodní války. Uvalíme další cla, vyhrožuje Trump Číně
před 4 hodinami
Policie hledá nebezpečného vraha. Utekl z psychiatrické léčebny v Praze
před 5 hodinami
Houby rostou. Experti radí, kde panují nejlepší podmínky
před 6 hodinami
Turkovo vládní angažmá může být ohroženo. Řeší se údajné výroky, které raději smazal
před 8 hodinami
Počasí o víkendu nevybočí z normálu, místy ale bude pršet
včera
Jak bude pokračovat válka na Ukrajině? Expertka nastínila čtyři scénáře
včera
Resorty rozděleny: ANO jich bude mít devět, Motoristé čtyři, SPD tři. Vznikne i jedno nové ministerstvo
včera
Charvát: Babiš ví, co jeho voliči chtějí slyšet. Spolupráce s ODS by byla logická, SPD je pro něj rizikem
včera
Trump navrhl vyloučení Španělska z NATO
včera
Putin hrozí posílením obrany kvůli dodávkám raket Tomahawk Ukrajině
včera
Lotyšsko vystěhuje ze země stovky ruských občanů
včera
Velké stěhování domů. Tisíce vysídlených Palestinců se vracejí na sever Gazy
včera
Nevyhrál mír, ale politika. Bílý dům se bouří za neudělení Nobelovy ceny Trumpovi
včera
První krok k míru: Znamená příměří v Gaze, že je válka u konce?
včera
Začalo příměří v Gaze, Izrael hlásí stažení vojsk
Izraelská armáda (IDF) oznámila, že dohoda o zastavení palby je platná a její jednotky se stáhly na předem dohodnuté linie nasazení. IDF v prohlášení na Telegramu uvedla, že se její vojáci začali přesouvat na aktualizované linie zhruba od poledne místního času.
Zdroj: Libor Novák