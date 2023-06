Polsko má zjednat nápravu kvůli zákonu o ruském vlivu, vyzval ho k tomu Brusel

Evropská komise zahájila řízení pro porušení práva Evropské unie a zaslala Polsku výzvu k odstranění pochybení. Komise se domnívá, že nový zákon porušuje zásadu demokracie, právní jistoty, ochranu profesního tajemství a požadavky práva EU týkající se ochrany osobních údajů (GDPR).

Nový zákon podle Komise nepřiměřeně zasahuje do demokratického procesu. „Činnost výboru, například vyšetřování a veřejná slyšení, hrozí vážným poškozením pověsti kandidátů ve volbách a zjištěním, že osoba jednala pod ruským vlivem, by mohla omezit účinnost politických práv osob zvolených v demokratických volbách,“ píše Evropská komise v tiskové zprávě.

Zákon obsahuje velmi širokou a blíže nespecifikovanou definici „ruského vlivu“. Výbor v souvislosti s využitím svých velkých pravomocí totiž může uložit zákaz vykonávat funkce související s využíváním veřejných prostředků po dobu 10 let. „To je svou podobou podobné opatřením stanoveným v trestním zákoníku. Tyto sankce se vztahují i na jednání, které bylo ve své době legální. Tím zákon porušuje zásady legality a zákazu retroaktivity,“ podotýká komise.

Navíc polská vláda v zákonu neurčila ani žádný právní základ pro zpracování GDPR ani nezbytné záruky pro zacházení s citlivými údaji. „To je neslučitelné s pravidly EU pro ochranu údajů,“ doplnila EK.

Polsko dostalo 21 kalendářních dnů na odpověď. Pokud se stížnostmi ze strany Komise nebude zabývat, může tento výkonný orgán EU rozhodnout o zaslání odůvodněného stanoviska jako dalšího kroku v řízení o nesplnění povinnosti.

Jestli polská vláda bude ve svém jednání pokračovat dál, dojde na sankce. Když je Evropská komise zavedla naposledy, platilo Polsko jeden milion eur denně, uvedly EuroZprávy.cz včera. Celkově má země čas na nápravu dva měsíce, než přijde na řadu peněžní trest.

Problematický zákon zřizuje výbor s pravomocemi podobnými prokuratuře, který má činit dohled nad potenciálním šířením ruského vlivu jednotlivce. Následně ho může zbavit možnosti kandidovat do veřejných funkcí na dalších deset let, uvedl server Euronews. Polský prezident Andrzej Duda zákon podepsal, načež Evropská komise a ministerstvo zahraničí USA vydaly prohlášení, v němž vyjádřily obavy ohledně mandátu výboru a jeho možného zásahu do práva ucházet se o veřejné funkce.

Podpis prezidenta Dudy vyvolal v Polsku demonstrace, při nichž se do ulic vydalo až půl milionu Poláků a informovaly o něm i EuroZprávy.cz. Na podzim se totiž v zemi konají parlamentní volby a řada obyvatel je nespokojená se současnou politikou vládní strany Právo a Spravedlnost. Do čela protestů se postavil bývalý polský premiér a bývalý předseda Evropské komise Donald Tusk.