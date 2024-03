"Pomstíme se za naše bratry." Islámský stát vyhrožuje Rusku odplatou za údajné mučení útočníků z Moskvy

Odvolací soud v New Yorku v pondělí rozhodl o povolení složení záruky ve výši 175 milionů dolarů americkému exprezidentu Donaldu Trumpovi. Tím se vyhne povinnosti zaplatit celou částku 454 milionů, kterou mu byla v únoru uložena poté, co byl shledán vinným z podvodů s nemovitostmi. Uvedl to server BBC.