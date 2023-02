Pondělní zemětřesení v Turecku a Sýrii zasáhlo oblast s nejvyšší koncentrací uprchlíků na světě

Opoziční hnutí SPD je proti zvýšení věku pro odchod do důchodu na 68 let místo nynějších 65 let. Na dnešní tiskové konferenci před schůzí Sněmovny to řekl předseda SPD Tomio Okamura. Délka života ve zdraví se podle něj nezvyšuje. Předsedkyně TOP 09 a Sněmovny Markéta Pekarová Adamová v neděli v CNN Prima News uvedla, že zvýšení věku pro odchod do důchodu koaliční TOP 09 podporuje, vláda ale musí předložit celkovou reformu penzí. Věk 68 let je podle ní jen jednou z variant.