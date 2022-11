Ponožky u hrobu Dobbyho? Velšské úřady žádají fanoušky Harryho Pottera, aby je neodkládali na pláž

"Dobbyho památník zůstane na svém místě, aby si ho fanoušci mohli užít," uvedla v prohlášení britská organizace pro ochranu památek a přírody National Trust Wales. "Žádáme návštěvníky, aby se u památníku jen vyfotili a pomohli tak chránit životní prostředí."

Na pobřeží během let vyrostla mohyla z kamenů, kterou zdobí různé předměty připomínající příběhy o čarodějném učni a skřítkovi Dobbym. Podle odborné studie, jejíž autoři okolí mohyly osm měsíců monitorovali, mohou tyto předměty nezvratně poškodit místní faunu a flóru. Problematická je zejména uvolňující se barva nebo malé součástky, které by se mohly dostat do mořského prostředí a potravního řetězce a ohrozit volně žijící živočichy.

Skřítek Dobby je v knihách o malém čarodějovi jeho velkým obdivovatelem, který se mu snaží pomáhat. Skřítci ale patří svým pánům, které nesmí zradit. Jedinou cestou z područí zlého pána je darovaný kousek oblečení, který Dobby získá díky Potterově lsti. Filmová scéna Dobbyho smrti se na pláži natáčela v roce 2010.