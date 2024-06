Posílání zbraní do válečné zóny je velmi nebezpečné, vzkázal Putin Západu

"Posílání zbraní do válečné zóny je vždy špatné, obzvláště když ti, co je dodávají, nad nimi mají kontrolu. Je to velmi vážný a nebezpečný krok," uvedl Putin.

Několik států, včetně Německa a USA, povolilo Ukrajině použití západních zbraní při útocích na ruské cíle. Putin zdůraznil, že používání západních raket na Ukrajině by mohlo poškodit vztahy mezi Ruskem a Německem.

Podle Putina by Rusko mohlo podniknout podobné kroky a dodávat zbraně jiným zemím, aby útočily na západní cíle. "Pokud někdo myslí, že může dodávat zbraně do bojové zóny pro útoky na naše území a způsobovat nám problémy, proč bychom neměli právo dodávat zbraně stejným způsobem do regionů, kde by byly použity k útokům na citlivá místa zemí, které toto dělají nám?" řekl.

Na tiskové konferenci, které se účastnila i zahraniční média, Putin také uvedl, že západní vojenští instruktoři jsou už na Ukrajině. "Jsou na území Ukrajiny a bohužel pro ně zaznamenávají ztráty," prohlásil.

Znovu zopakoval, že Rusko "nezačalo válku na Ukrajině". Za počátek konfliktu označil prozápadní revoluci na Ukrajině v roce 2014, po níž následovala ruská anexe Krymu a povstání proruských separatistů na východě Ukrajiny.

Během tiskové konference také Putin kritizoval "likvidování" civilního obyvatelstva v Pásmu Gazy. "To, co se děje v Pásmu Gazy v reakci na teroristický útok na Izrael, není válka. Je to téměř úplná likvidace civilního obyvatelstva," řekl Putin a dodal, že jediným řešením pro mír na Blízkém východě je vytvoření palestinského státu, informovala agentura Reuters.