Potenciálně skandální vyjádření Reznikova. Ukrajina má méně obětí než Turecko při zemětřesení, řekl

"Samozřejmě máme ztráty, protože jsme ve válce. Jsou ale kriticky nižší než ruské. Nemohu říci číslo, ale mohu ujistit, že celkové číslo je menší, než počet obětí v důsledku zemětřesení v Turecku," řekl Reznikov.

Zdůraznil, že ukrajinské velení šetří životy vojáků, zatímco Rusko používá své jednotky jako potravu pro děla.

"Je to taktika mlýnku na maso. Jim je to úplně jedno. Jen v Bachmutu Rusko každý den ztrácí 500 lidí, zabitých a raněných. To je jeden prapor za 24 hodin. Jsou to žoldnéři a bývalí trestanci z Wagnerovy (v ruském přepisu Vagnerovy) skupiny. To je barbarství," dodal.

Unian připomněl, že již dříve politické a vojenské vedení země veřejně ohlásilo, že přesné údaje o ztrátách zveřejní až po válce. Přesto čas od času zobecněné údaje z Kyjeva zaznějí. Kupříkladu v prosinci poradce šéfa ukrajinské prezidentské kanceláře Mychajlo Podoljak prohlásil, že Ukrajina od ruského vpádu do konce listopadu přišla o přibližně 13.000 zabitých vojáků a že většinu raněných se daří zachránit a vrátit do armády.

Po nedávném úniku dokumentů z Pentagonu se na veřejnost dostalo, že americké zpravodajské služby odhadují nevratné ztráty ukrajinských sil na 16.000 až 17.500 vojáků. Za příznačné Unian označil, že Rusové dokument "upravili", aby Rusku přiřkli ukrajinské ztráty a Ukrajině ztrátu 71.000 zabitých vojáků, což byl ovšem americký odhad ruských ztrát.