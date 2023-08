Požáry v Řecku už mají desítky obětí. Hasičům se je nedaří zastavit, začala evakuace části Atén

Jen za červenec řecké úřady evidovaly 1400 požárů. Nyní se k nim přidávají další a velmi tragické. Česká republika se dokonce rozhodla na pomoc vyslat sedmdesát hasičů i s vrtulníkem Black Hawk, informoval o tom ministr vnitra Vít Rakušan.

Požáry si v pondělí ve střední části Řecka vyžádaly hned dva mrtvé. Zachvátily i město Alexandropoulis, kde poničily školu, hřbitov a několik domů. Podle informací serveru Independent muselo být evakuováno 65 z více než stovky pacientů v místní nemocnici. Záchranáři je převezli na trajekt zakotvený v městském přístavu. Šlo především o novorozence a pacienty z jednotky intenzivní péče.

Region Kavala při dalším z požárů zatím zaznamenal škody na desítkách domů. Les hoří rovněž v pohraničním regionu Evros nedaleko tureckých hranic, kde se nachází chráněný národní park. V úterý ráno vypukl požár v oblasti Aspropyrgos na západním okraji Athén, úřady tak vydaly příkaz k evakuaci dvou vesnic. Záchranáři rozdávají pokyny k odchodu prostřednictvím textových zpráv.

Ještě tragičtější zprávy přinesla britská stanice BBC v úterý odpoledne. Na severu země u tureckých hranic, kde zuří požáry už čtyři dny, bylo nalezeno osmnáct shořelých těl. Informovali o tom řečtí hasiči. Mrtví by podle dostupných informací mohli být migranti, na místo v lese Dadaia během odpoledne zamířil koroner a vyšetřovací tým, který tragédii objasní.

Je možné, že do země vstoupili nelegálně. „Prověřuje se možnost, že 18 obětí nalezených v úterý vstoupilo do Řecka nelegálně, vzhledem k tomu, že nebyly hlášeny žádné případy pohřešovaných obyvatel,“ upřesnil mluvčí hasičů Yiannis Artopoios. BBC přiblížila, že právě oblast Evrosu je jednou z nejoblíbenějších tras pro syrské a asijské migranty, kteří překračují stejnojmennou řeku z Turecka do Evropské unie.