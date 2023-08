Češi míří pomáhat do Řecka bojovat s požáry. Hasiči vyšlou Black Hawk, záchranáři Fénixe

Lidé a technika budou vypraveni co nejdříve. Potvrdila to i pražská Zdravotnická záchranná služba (ZZS), která bude také posílat pracovníky a techniku do Řecka.

"Řecko požádalo o pomoc s hašením velkých požárů a my reagujeme. Hasiči vyšlou dva týmy: modul pro letecké hašení s vrtulníkem Black Hawk a modul pro pozemní hašení. Celkem asi 70 lidí a více než 30 kusů techniky. Pracujeme na tom, aby vyrazili co nejdříve," napsal Rakušan.

Hasiči komě vrtulníku pošlou i speciální nádrže, které umožní plnit hasicí vaky vodou přímo v terénu. Očekává se, že tým bude nasazen na sedm dní. Součástí týmu jsou také pražští zdravotníci, kteří budou hasičům poskytovat podporu.

Pražští záchranáři se také přidali k pomoci. Uvedli, že jejich tým společně s vozem Fénix, což je speciální záchranářský kamion, vyrazí do Řecka dnes. Vozidlo Fénix má schopnost přepravit až 12 ležících pacientů na sklopných lůžkách a bude sloužit jako dočasné útočiště evakuovaným lidem.