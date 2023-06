PŘEHLED: Závod o Oválnou pracovnu začíná. Kdo chce zaujmout Bidenovu pozici nejmocnějšího muže světa?

Joe Biden Foto: g7hiroshima.go.jp

Joe Biden

Ačkoliv kritikům vadí především jeho pokročilejší věk, není vyloučeno, že by svůj současný prezidentský mandát mohl obhájit. Bidenova politická kariéra začala v roce 1970, kdy byl zvolen do senátu za stát Delaware. Sloužil v Senátu Spojených států nepřetržitě po dobu 36 let, až do roku 2009, kdy se stal viceprezidentem Spojených států pod prezidentem Barackem Obamou.

Jako viceprezident působil Biden v letech 2009 až 2017. Během svého úřadování se angažoval v mnoha otázkách, včetně hospodářské obnovy, zdravotní péče, klimatických změn a zahraniční politiky.

V roce 2020 kandidoval Joe Biden na post prezidenta Spojených států. V prezidentských volbách porazil tehdejšího prezidenta Donalda Trumpa a stal se 46. prezidentem USA. Bidenovo předsednictví se zaměřuje na zvládání pandemie COVID-19, podporu hospodářského oživení, změnu klimatu, sociální spravedlnost a další politické otázky.

Donald Trump Foto: whitehouse.gov **www.whitehouse.gov**

Donald Trump

Tento týden se Trump stal vůbec prvním bývalým prezidentem USA, který stanul před soudem a čelil federálnímu obvinění z trestných činů. I přesto je odhodlán znovu se udílet o nejvyšší politický post ve Spojených státech. Americký podnikatel se před vstupem do politiky věnoval rozsáhlému obchodnímu impériu, zejména ve stavebnictví a realitách. Jeho jméno je spojeno s různými projekty, včetně výstavby luxusních hotelů, kasin a rezidenčních komplexů po celém světě.

Trump se aktivně zapojil do politiky v roce 2015, kdy oznámil svou kandidaturu za Republikánskou stranu na post prezidenta. Jeho kampaň byla zaměřena na silnou ochranu amerických ekonomických zájmů, omezení imigrace a obnovení pracovních míst ve střední třídě. Trumpova kampaň využívala sociální média a jeho charakteristický styl řeči a kontroverzní prohlášení často vyvolávaly diskuse a debaty.

Po vítězství v prezidentských volbách v roce 2016 nastoupil Donald Trump do funkce 45. prezidenta Spojených států. Jeho prezidentské období bylo plné kontroverzí a polarizace. Trump prosazoval politiku "Amerika na prvním místě" a podporoval snahy o změny v oblasti daní, obchodu, imigrace a zdravotnictví. Jeho rozhodnutí a styl vedení byly často kritizovány, zatímco jeho stoupenci ocenili jeho úsilí o ekonomický růst a posílení postavení Spojených států ve světě. Trumpova prezidentská doba skončila v lednu 2021, kdy byl nahrazen Joe Bidenem.

Ron DeSantis Foto: flgov.com

Ron DeSantis

Americký politik a guvernér státu Florida je Trumpovým největším konkurentem, jeho podpora ale klesá. Před vstupem do politiky získal vzdělání na Yaleově univerzitě a na Harvard Law School. Po ukončení studií pracoval jako právník a následně vstoupil do politiky.

DeSantis začal svou politickou kariéru jako člen Sněmovny reprezentantů Florida, kde působil od roku 2013 do 2018. Poté se rozhodl kandidovat na guvernéra Floridy ve volbách v roce 2018 a zvítězil. Stal se tak 46. guvernérem státu Florida a předsedou Republikánské strany na Floridě.

Jeho politické priority zahrnují podporu hospodářského růstu, snižování daní, posílení práv držitelů zbraní a prosazování konzervativních hodnot. Během svého působení jako guvernér se DeSantis stal známým díky svému tvrdému postoji vůči omezením kvůli pandemii COVID-19 a zdůrazňování individuálních svobod.

Robert F. Kennedy ml. Foto: Wikimedia Commons

Robert Kennedy ml.

Rodina Kennedyů nechala v americké politice nesmazatelné stopy. Zavražděný prezident John F. Kennedy byl jeho strýc a jeho otec, Robert F. Kennedy, byl zabit při kandidatuře do Oválné pracovny v roce 1968.

Americký právník, environmentalista a aktivista v oblasti ochrany životního prostředí získal právnické vzdělání na Harvardově univerzitě a poté se stal aktivním ochráncem životního prostředí. V roce 1984 založil organizaci Waterkeeper Alliance, která se zaměřuje na ochranu vodních zdrojů. Byl také dlouholetým právním zástupcem Environmental Defense Fund, neziskové organizace prosazující ekologická opatření.

Kennedy se stal známým svými aktivitami v oblasti boje proti znečišťování vod, ochraně přírody a ochraně zdraví. Ve svých kampaních se zaměřuje na problematiku pesticidů, vlivů očkování a jiné otázky týkající se životního prostředí a veřejného zdraví. Jeho postoj vůči očkování vytvořil kontroverze a vyvolal diskuse mezi vědci a zdravotnickou komunitou.

Robert Kennedy Jr. je také spisovatelem a vystupuje jako řečník na různých fórech, kde hovoří o otázkách životního prostředí a veřejného zdraví. Jeho práce a aktivismus ho řadí mezi významné osobnosti bojující za ochranu životního prostředí a udržitelnost. Jeho antivaxerský přístup ale pobouřil i jeho rodinu, která jej označuje za nebezpečného.

Mike Pence Foto: Facebook Mike Pence

Mike Pence

Opět nijak neznámé jméno. Pence je americký politik a právník, který sloužil jako 48. viceprezident Spojených států od roku 2017 do roku 2021. Před vstupem do politiky působil jako právník a rozhlasový moderátor.

Pence začal svou politickou kariéru jako člen Sněmovny reprezentantů Spojených států, kde sloužil v letech 2001 až 2013. Poté se stal guvernérem státu Indiana, kde působil v letech 2013 až 2017. Jeho politická agenda se zaměřovala na konzervativní hodnoty, snižování daní, omezení vládní regulace a podporu tradičních rodinných hodnot.

Pence byl zvolen jako viceprezident na kandidátce Republikánské strany s Donaldem Trumpem v roce 2016. Během svého působení jako viceprezident se Pence zabýval širokou škálou otázek, včetně hospodářství, zahraniční politiky a zdravotnictví. Byl také známý svou loajalitou k prezidentovi Trumpovi a zastupováním jeho politiky.

Tim Scott Foto: SenatorTimScott

Tim Scott

Politik a senátor za stát Jižní Karolína má pouze jednoprocentní podporu mezi reublikány. Je ale prvním Afroameričanem, který byl zvolený do Senátu za Jižní Karolínu a jeho politická kariéra začala už v roce 1995, kdy byl zvolen do městské rady v North Charlestonu.

Poté sloužil jako člen Sněmovny reprezentantů Jižní Karolíny od roku 2009 do 2013. V roce 2013 byl guvernérem Jižní Karolíny jmenován do Senátu jako náhrada za uvolněné místo, a v roce 2014 byl zvolen na plný šestiletý mandát.

Scott se profiluje jako konzervativní politik a jeho politické priority zahrnují hospodářský růst, snižování daní, deregulaci a podporu podnikání. Je známý svým důrazem na osobní odpovědnost, individuální svobody a překonání rasových rozdílů.

V Senátu se Scott stal významnou postavou a aktivně se účastní legislativních a politických diskusí. Je členem různých senátních výborů, včetně Výboru pro finance, Výboru pro malé podnikání a podnikání a Výboru pro zdravotnictví, vzdělávání, práci a penze. Jeho přítomnost v politickém spektru zajišťuje perspektivu Afroameričanů a přináší rozmanitost do politické debaty.

Chris Christie Foto: Chris Christie

Chris Christie

Americký politik a právník, který sloužil jako guvernér státu New Jersey v letech 2010 až 2018. Je členem Republikánské strany a je známý svým výrazným osobnostním stylem a ostrým jazykem. Christie začal svou politickou kariéru jako asistent okresního prokurátora v Morris County, New Jersey. Později sloužil jako zástupce ministra spravedlnosti Spojených států pro stát New Jersey. V roce 2009 se rozhodl kandidovat na guvernéra New Jersey a ve volbách porazil demokratického kandidáta. Během svého osmiletého mandátu se Christie snažil řešit problémy jako rozpočtová krize, penzijní reformy a obnovu po Hurikánu Sandy.

Christieho politická kariéra nebyla bez kontroverzí. Byl kritizován za své kontroverzní rozhodnutí a skandály spojené s jeho administrativou. Mimo politiku se Christie věnuje právní praxi a je častým hostem v televizních debatách a politických diskusích. Po ukončení svého guvernérského mandátu se Christie angažoval jako politický komentátor a konzultant.

Chris Christie se stal známým politikem díky svému energickému a nekompromisnímu stylu. I když jeho politické postavení přitahovalo jak kritiku, tak obdiv, nelze popřít jeho vliv na politickou scénu v New Jersey a na národní úrovni.

Marianne Williamsonová Foto: Wikimedia Commons

Marianne Williamsonová

Spisovatelka, duchovní učitelka a politička je známá svými knihami zaměřenými na osobní růst, spirituality a sebepoznání. Williamsonová se stala významnou postavou v oblasti duchovna. Je také zakladatelkou organizace Project Angel Food, která se zabývá poskytováním jídla a podporou lidí žijících s HIV/AIDS a dalšími závažnými nemocemi.

V roce 2019 se Williamsonová rozhodla kandidovat na prezidentku Spojených států v rámci primárek Demokratické strany. Její kampaně se zaměřovaly na témata jako láska, duchovnost, zdravotní péče a sociální spravedlnost. I když se nedokázala prosadit jako hlavní kandidátka strany, získala pozornost pro svůj nekonvenční přístup a důraz na lidskou duševní a emocionální pohodu.

Nikki Haleyová Foto: Facebook Haleyová, Nikki

Nikki Haleyová

Bývalá guvernérka Jižní Karolíny a Trumpova velvyslankyně při OSN Haleyová byla zvolena do Sněmovny reprezentantů Jižní Karolíny, kde sloužila v letech 2005 až 2011. Poté se stala guvernérkou Jižní Karolíny, když byla zvolena v roce 2010 a znovu v roce 2014. Stala se tak první ženou-indickoameričankou, která se stala guvernérem v USA.

Během svého působení v OSN byla Haleyová známá svou rozhodností a silným postojem ve světové politice. Vystupovala proti ruské agresi, odsuzovala lidská práva a podporovala izraelskou bezpečnost. Její práce v OSN ji učinila významnou a respektovanou politickou postavou.

Po odchodu z OSN se Haleyová stala vyhledávanou komentátorkou a hlasem v republikánské politice. Spekuluje se o jejích prezidentských ambicích, ačkoli nevyhlásila oficiální kandidaturu. Je známa svým konzervativním přístupem a důrazem na silnou národní obranu a hospodářský růst.

Vivek Ramaswamy Foto: Vivek Ramaswamy

Vivek Ramaswamy

Ramaswamy je absolventem Harvardovy univerzity, kde získal bakalářský titul v oboru molekulární biologie. Poté získal magisterský titul na Yaleově univerzitě v oboru biotechnologie a práva. Má rozsáhlé znalosti v oblasti biologie a farmacie.

Jeho podnikatelská kariéra začala v roce 2011, kdy založil společnost Roivant Sciences. Tato společnost se zaměřuje na objevování a vyvíjení nových léků a terapií v oblasti neurologie, onkologie a dalších oblastí medicíny. Ramaswamy se stal výkonným ředitelem společnosti a přivedl do života několik úspěšných projektů.

Je uznávanou postavou ve světě biotechnologií a farmaceutického průmyslu. Jeho podnikatelské úspěchy a názory na současné politické a společenské otázky mu zajistily významné místo v podnikatelském a intelektuálním prostředí.

Asa Hutchinson Foto: Twitter Asa Hutchinson

Asa Hutchinson

Bývalý guvernér státu Arkansas začal působit v politice v roce 1982, kdy byl zvolen do Sněmovny reprezentantů Spojených států, kde sloužil do roku 1996. Poté zastával pozici ředitele Agentury pro kontrolu drog (DEA) od roku 2001 do roku 2003, když byl jmenován prezidentem Georgem W. Bushem.

V roce 2006 kandidoval na post guvernéra Arkansasu, ale prohrál ve volbách. Nicméně v roce 2014 se mu podařilo získat funkci guvernéra a zopakoval své vítězství ve volbách v roce 2018, čímž se stal guvernérem na druhé dva čtyřleté termíny.

Hutchinsonovo působení jako guvernéra bylo zaměřeno na hospodářský rozvoj, snižování daní, podporu vzdělání a zdravotnictví. Během svého mandátu čelil i kontroverzním otázkám, jako například uprchlická politika a práva sexuálních menšin.

Larry Elder Foto: Larry Elder

Larry Elder

Elder se proslavil jako rozhlasový hlasatel s vlastním talk show, které se vysílá na různých rozhlasových stanicích. Jeho show se zaměřuje na politické, sociální a kulturní otázky, přičemž obvykle vyjadřuje konzervativní stanoviska. Je známý svými ostrými názory a vyjadřováním kontroverzních témat.

Kromě rozhlasu se Elder také angažuje v právním oboru. Je absolventem právnické fakulty na University of Michigan a pracoval jako právník v Los Angeles. Předtím, než se věnoval rozhlasu, byl také televizním komentátorem a hostem v pořadech, kde diskutoval politické a společenské otázky.

V roce 2021 se Elder rozhodl kandidovat na guvernéra Kalifornie ve speciálních volbách. Jeho kampaně se zaměřovala na kritiku současného guvernéra a demokratické politiky v Kalifornii. I když nedokázal získat post guvernéra, jeho kandidatura získala značnou pozornost a podporu od konzervativních voličů.

Doug Burgum Foto: Doug Burgum

Doug Burgum

Burgum se proslavil jako spoluzakladatel a bývalý výkonný ředitel společnosti Great Plains Software, která se specializuje na softwarová řešení pro podniky. V roce 2001 byla společnost Great Plains Software prodána společnosti Microsoft.

Po ukončení své podnikatelské kariéry se Burgum angažoval v politice. V roce 2016 kandidoval na post guvernéra Severní Dakoty a byl zvolen. V roce 2020 byl znovu zvolen na druhé čtyřleté období.

Burgumova politika se zaměřuje na podporu ekonomického růstu, inovace a technologického rozvoje ve státě Severní Dakota. Je známý svým důrazem na digitalizaci a modernizaci vládních služeb a podporu podnikání a zemědělství.

Burgum se také angažuje v řadě organizací a iniciativ, které se zaměřují na rozvoj venkova, podporu komunit a ochranu životního prostředí.