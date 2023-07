Prezident Jižní Afriky vyzval Putina, aby obnovil "dohodu o obilí"

"Ve chvíli, kdy jsme dnes poslouchali Váš (Putinův - pozn. red.) projev, kdy jste reagoval na některé prvky našich návrhů, zaznamenali jsme následující. Konkrétně jste hovořil o obilí. Navrhli jsme realizovat Black Sea Grain Initiative, mluvili jsme o nutnosti otevřít Černé moře, a že bychom chtěli, aby se Černé moře otevřelo světovým trhům,“ sdělil jihoafrický prezident.

Prezident Jihoafrické republiky také uvedl, že vůdci afrických zemí "nepřišli žádat o nějaké "dary" pro africký kontinent."

Ramaphosa zdůraznil, že jejich hlavním cílem je jiná spolupráce a návrat k Černomořské obilné smlouvě není jejich hlavním úkolem.

"Samozřejmě chápeme, že jste se ze štědrosti rozhodli poskytnout obilí zdarma některým africkým zemím, které se potýkají s určitými potížemi. Podotýkáme, že máme k tomu velký respekt. Tady to ale není náš hlavní cíl, ale to, že jsme se rozhodli, že to bude stát za to, že se to stane." Není to náš hlavní úkol – dosáhnout jakýchkoli dodávek tohoto charakteru,“ řekl Ramaphosa.

Africká unie 28. července vyzvala k okamžitému obnovení dohody zprostředkované OSN, která umožňuje Ukrajině vyvážet miliony tun obilí, která byla na příkaz Ruska pozastavena.