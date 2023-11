Prezidentem Argentiny bude Javier Milei. Vzor vidí v Bolsonarovi a Trumpovi

Šéf Světové zdravotnické organizace (WHO) Tedros Adhanem Ghebreyesus ve videovzkazu k Valnému shromáždění OSN v New Yorku zkritizoval pokračující izraelské útoky na pásmo Gazy. WHO také připravuje plány na okamžitou evakuaci zbývajících pacientů z největší nemocnice v Gaze.