Prigožin údajně zastaví postup na Moskvu, domluvil mu Lukašenko

Informovala o tom Nexta s odkazem na kremelskou agenturu RIA Novosti. Má existovat dohoda na "akceptovatelném" řešení situace s Wagnerovou skupinou, která má obdržet bezpečnostní záruky pro své bojovníky.

Rusko se od nočních hodin potýká s ozbrojenou vzpourou vedenou Prigožinem, s nímž bylo zahájeno trestní řízení kvůli organizaci rebelie. Stalo se tak poté, co šéf nejvýznamnější žoldnéřské skupiny prohlásil na telegramu, že ruské ministerstvo obrany zaútočilo na jeho síly. Ministerstvo to popírá. Prigožinovi by hrozilo až 20 let za mřížemi, uvádí TASS.

Trestní řízení se zakladatelem wagnerovců zahájila ruská tajná služba FSB kvůli závažnosti situace a hrozbě eskalace a konfrontace uvnitř federace. Ruský prezident Vladimir Putin v dopoledním projevu přiznal, že situace je složitá v Rostově na Donu. Wagnerovci tam obsadili veškerá klíčová místa včetně velitelství zodpovědného za vojenské operace na Ukrajině. Podle posledních informací žoldnéři přes Voroněž dorazili do Lipecké oblasti a měli namířeno do hlavního města. Protiteroristická opatření zavedla Moskva i Moskevská oblast.