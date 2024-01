Primárky v osadě v New Hampshire vyhrála Haleyová, porazila Trumpa

V této osadě s pouhými šesti registrovanými voliči se hlasuje od roku 1960 a je tradičně považována za "první v zemi" ve volbách.

Celý proces proběhl v uvolněné atmosféře, kde harmonikář zahrál státní hymnu a šest voličů postupně odevzdalo své hlasy do urny. Průzkumy veřejného mínění naznačují, že Trump má v republikánských primárkách převahu nad Haleyovou a očekává se, že si zajistí nominaci do prezidentských voleb, kde by mohl znovu čelit demokratovi Joemu Bidenovi.

Nikki Haleyová, bývalá guvernérka Jižní Karolíny, je jedinou výzvou pro Trumpa, protože guvernér Floridy Ron DeSantis nedávno odstoupil ze souboje o republikánskou prezidentskou nominaci.

Trump minulé v pondělí jasně triumfoval v republikánských primárkách ve státě Iowa, kde získal podporu poloviny místních delegátů. Trump nechal zbytek pole výrazně za sebou, jeden z kandidátů se již rozhodl odstoupit.

Vyplývá to z informací CNN. Na druhém místě se umístil floridský guvernér Ron DeSantis s osmi delegáty, o jednoho méně získala někdejší americká velvyslankyně při OSN Nikki Haleyová.

Podporu tří delegátů si v Iowě vybojoval další republikánský uchazeč Vivek Ramaswamy, který se však s ohledem na špatný výsledek rozhodl ze souboje odstoupit. "Cesta k příštímu prezidentství tu pro mě není," uvedl miliardář s indickými kořeny.

Trump komentoval svůj jasný triumf ve vysílání Fox News slovy, že se cítí skvěle. Před svými příznivci následně v Des Moines řekl, že nastal čas, aby se Spojené státy americké sjednotily.

Na výsledky prvních republikánských primárek reagoval také úřadující americký prezident Joe Biden. Trumpa po nich označil za jasného favorita druhé strany. "Tyto volby od počátku směřovaly k tomu, že to bude vy a já vs. extrémní MAGA republikáni. Byla to pravda včera a bude to pravda zítra," napsal Biden na síti X.