Princezna Kate přiznala rakovinu. Sunak se jí zastal, do Británie napsal i Fiala

"Přeji Catherine, princezně z Walesu, a všem lidem, kteří bojují s rakovinou, mnoho sil a brzké uzdravení," napsal premiér Petr Fiala (ODS) na sociální síti X. "Vím, že spolu s námi přeje mnoho Čechů Její královské Výsosti princezně z Walesu brzké uzdravení. Děkuji vám," uvedl britský velvyslanec v ČR Matt Field.

Britský premiér Rishi Sunak v pátek řekl, že je v myšlenkách s princeznou Kate a její rodinou. "Princezna Kate má lásku a podporu celé země, zatímco pokračuje ve zotavování," podotkl.

Podle Sunaka prokázala statečnost tím, že šla s pravdou ven. "V posledních týdnech čelila neférovému zacházení ze strany některých médií a na sociálních sítích. Když jde o zdraví, má právo na soukromí jako každý z nás. Vím, že mluvím za celou zemi, když jí přeji plné a brzké zotavení," dodal ministerský předseda.

Dvaačtyřicetiletá Kate ve zveřejněném videu uvedla, že plánovaná lednová operace břicha byla úspěšná. Podle jejích slov se původně předpokládalo, že nejde o onkologický problém. Poslední testy ho však odhalily.

"Byl to, samozřejmě, obrovský šok a spolu s Williamem jsme dělali všechno pro to, abychom to zpracovali a zařídili se s ohledem na naši rodinu," uvedla trojnásobná matka. Lékaři jí doporučili, aby se podrobila chemoterapii. V současnosti je léčba v počáteční fázi. "Trvalo mi, než jsem se zotavila z této těžké operace a mohla začít léčbu," vysvětlila.

Kensingtonský palác nezveřejnil, s jakým typem rakoviny se princezna potýká. Monarchie přitom zdůraznila, že i ona má v otázkách svého zdraví právo na soukromí.