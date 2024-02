"Chtěl jsem ukázat, že Immanuel Kant, který se zde narodil před téměř 300 lety, má téměř přímou souvislost s globálním chaosem, kterému čelíme. Dokonce má přímou souvislost s vojenským konfliktem na Ukrajině," řekl Alichanov na konferenci ruských politologů s tím, že Kant byl "jedním z intelektuálních tvůrců Západu".

"Kant připravil půdu pro morální relativismus, kterým lze na Západě ospravedlnit každý čin a každá nespravedlnost," dodal ruský gubernátor s tím, že tato filozofie je v protikladu s Ruskem, které se drží "věčných etických zásad".

Kant (1724 – 1804) se narodil ve městě Königsberg, které v roce 1945 po druhé světové válce připadlo Sovětskému svazu a přejmenovali ho na Kaliningrad. Nejvíce se proslavil svým dílem Kritika čistého rozumu.

Ruský prezident Vladimir Putin už dříve označil vojenskou "operaci" Moskvy na Ukrajině za boj o přežití Ruska. Řekl to během kampaně za znovuzvolení v březnových prezidentských volbách.

Putin na setkání s pracovníky zbrojařského průmyslu ve městě Tula jižně od Moskvy prohlásil, že drtivá většina Rusů podporuje jeho postup.

"Kdyby veřejnost neměla takový názor, nedělo by se nic. Děláme to, co od nás lidé očekávají," dodal Putin.

Podle něj bylo nezbytné poslat vojáky na Ukrajinu k ochraně rusky mluvících obyvatel na východě země a zastavení pokusů Washingtonu a jeho spojenců z NATO narušit životně důležité bezpečnostní zájmy Moskvy. Invazi Ruska Ukrajina a její spojenci odsoudili jako nevyprovokovanou agresi.

"Kdybychom neochránili naše lidi..., změnili bychom se na slabou zemi bez soběstačnosti, která by nikoho nezajímala," prohlásil ruský prezident. "Blahosklonně by nás poplácávali po rameni a dávali by nám shnilé brambory jako humanitární pomoc, přitom by přemýšleli, jak by nám odsekávali části (území)," dodal.