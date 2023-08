Putin ani Zelenskyj nejsou připraveni na mír, tvrdí brazilský prezident Lula

O konfliktu, který rozpoutala ruská invaze na Ukrajinu, by se mělo podle Luly "diskutovat v OSN". "Jsou to ale členové Rady bezpečnosti, kteří válčí a kteří si myslí, že válka skončí, když jedna ze stran k tomu tu druhou donutí vojenskými prostředky," uvedl brazilský prezident. Podle něj by se světoví lídři měli snažit vytvořit takovou situaci, aby obě strany konfliktu diskutovaly o mírovém návrhu, místo toho, aby "přiživovali" válku.

"Ani Putin ani Zelenskyj nejsou připraveni na mír," řekl také Lula. Dodal, že mírový návrh, na kterém pracuje Brazílie s dalšími neutrálními zeměmi, bude připraven ve chvíli, kdy budou Moskva a Kyjev připraveny jednat. Brazilský prezident už dříve kritizoval ruského i ukrajinského prezidenta, že neusilují o jednání o příměří, protože oba věří, že dokáží v této válce zvítězit.

Tento víkend se v saúdskoarabském městě Džidda bude konat schůzka zástupců asi čtyř desítek zemí, kteří mají jednat o míru na Ukrajině. Jednání, na nějž není pozváno Rusko, se zúčastní například i Indie a také Brazílie.

Brazilský prezident dnes novinářům řekl, že všichni světoví lídři mají povinnost "hledat způsoby, jak ukončit všechny války. "Dnes ale téměř všichni investují do zbraní, a přitom nevíme, kolik dávají na to, aby skončil hlad a chudoba ve světě," řekl Lula podle agentury EFE.

Lula dnes také hovořil o skupině rozvíjejících se ekonomik BRICS, kterou tvoří Brazílie, Indie, Rusko, Čína a Jihoafrická republika a která by se podle něj měla otevřít novým členům, "pokud splní požadavky". Případné žádosti o vstup dalších zemích by mohla skupina projednat na svém summitu, který se koná už za tři týdny v JAR.

Lula také kritizoval šéfa brazilské centrální banky, který je podle něj zodpovědný za "nejvyšší reálnou úrokovou míru na světě". Prezident řekl, že brazilská ekonomika ale navzdory vysoké úrokové míře poroste. Slíbil 11. srpna představit zásadní projekty pro rozvoj průmyslu a infrastruktury i pro přechod na ekologičtější zdroje energie.

Brazilský prezident také připomněl, že příští týden se ve městě Belem koná summit osmi zemí oblasti Amazonie, který se bude zabývat společnou ochranou deštných lesů. Země se podle Luly obrátí na soukromé investory, aby pomohli při opětovném zalesňování vykácených území.