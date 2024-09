Jak ukončit válku na Ukrajině? Brazílie a Čína mají plán

Lula o tomto návrhu telefonicky diskutoval s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Během svého projevu při všeobecné rozpravě Valného shromáždění OSN však neodhalil konkrétní detaily plánu.

V úterním projevu prezident Lula také varoval, že konflikt v Pásmu Gazy se „nebezpečně rozšiřuje“ do Libanonu, a vyzval k okamžitému příměří. „Právo na obranu se proměnilo v právo na odplatu, což brání dohodám o propuštění rukojmí a oddaluje příměří,“ uvedl Lula.

Brazilský prezident také zopakoval svou výzvu k reformě Organizace spojených národů, kterou kritizoval za to, že nedokáže adekvátně reprezentovat světové společenství a zabránit válečným konfliktům. Lula poukázal na to, že každý rok se vynakládají desítky miliard dolarů na vojenské výdaje, které by podle něj měly být raději použity na boj s chudobou a změnou klimatu.

Lula rovněž vyzval k ráznějším opatřením v boji proti klimatické krizi a upozornil, že rok 2024 pravděpodobně bude nejteplejším rokem v moderní historii. Upozornil také na ničivé požáry v Brazílii, kde se nachází Amazonský prales, jak uvádí agentura DPA.

„Zastavení hladu je nejvyšší prioritou mé vlády,“ prohlásil Lula, který je prezidentem již potřetí.

Lula během svého projevu rovněž apeloval na revizi Charty OSN, aby posílil úlohu Valného shromáždění v prosazování míru a reforem mnohostranných institucí. „Vyloučení Latinské Ameriky a Afriky ze stálých míst v Radě bezpečnosti OSN je nepřijatelným dědictvím koloniální minulosti,“ zdůraznil.

Rada bezpečnosti OSN má pět stálých členů s právem veta: Británii, Čínu, Francii, Rusko a Spojené státy, jak připomíná agentura AFP.