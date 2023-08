Putin může v Rusku zrušit prezidentské volby. Podle Peskova je jasné, že je vyhraje

Vlivný mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov se vyjádřil ve smyslu, že o volbách rozhoduje prezident země. „Ruský prezident Vladimir Putin se může rozhodnout, že příští rok nebude pořádat prezidentské volby, protože zřejmě vyhraje,“ připustil.

Vítězstvím Putina si je jistý. „Ačkoli jsou volby požadavkem demokracie a Putin se sám rozhodl je uspořádat, teoreticky je možné je neuskutečnit, protože už teď je zřejmé, že Putin bude zvolen. Jde o naprosto osobní názor,“ dodal Peskov. „O tom, že Putin bude zvolen, jsem osobně přesvědčen na základě úrovně konsolidace společnosti kolem Putina,“ uvedl pro RBC.

Zmínil příliš velkou byrokracii. „Naše prezidentské volby ve skutečnosti nejsou demokracií, ale nákladnou byrokracií. Pan Putin bude příští rok znovu zvolen s více než devadesáti procenty hlasů,“ vyčíslil.

Roku 2020, dva roky po minulých volbách, proběhla novela ústavy, která umožnila hlavě státu vykonávat funkci po dvě volební období. Zároveň tato novela stanovila „nulové funkční období“ pro stávající hlavu státu a jeho předchůdce. To znamená, že veškerá dosud podstoupená funkční období jsou anulována – jako by nikdy neproběhla. Celková doba prezidentství byla prodloužena na šest let.

Letos v září se navíc napříč celým Ruskem budou konat volby v desítkách regionů. Očekává se také, že Kreml uspořádá hlasování ve čtyřech anektovaných ukrajinských územích, které prohlásil za své téměř před rokem.