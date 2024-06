Putin opět blouzní. Rusko podle něj válku na Ukrajině neazačalo

"Úřady v USA a Rusku jsou v neustálém kontaktu a rozhodnou se jen na základě reciprocity," řekl Putin novinářům z mezinárodních tiskových agentur.

Putin také kritizoval dodávky zbraní dlouhého doletu ze Západu na Ukrajinu a varoval, že Moskva by mohla podobné zbraně dodat jiným zemím k útokům na západní cíle.

Tento komentář zazněl na tiskové konferenci pro zahraniční tiskové agentury, a to po oznámení několika západních zemí včetně USA, že Ukrajina může použít západní zbraně k úderům na ruské cíle, což Moskva označila za vážnou chybu.

"Pokud si někdo myslí, že může dodat takové zbraně do válečné zóny, aby zaútočily na naše území a způsobily nám problémy, proč bychom neměli právo dodat zbraně stejného typu do regionů, kde by zasáhly citlivé objekty těchto (západních) zemí," uvedl Putin.

Putin varoval, že dodávky zbraní ze Západu na Ukrajinu jsou "velmi negativním krokem". Zvláště zkritizoval Německo, když uvedl, že první německé tanky na ukrajinské půdě vyvolaly v Rusku "morální a etický šok".

S odkazem na německé úřady řekl: "Když říkají, že bude více raket, které budou zasahovat cíle na ruském území, definitivně to zničí rusko-německé vztahy." Putin zopakoval, že jeho země "nezahájila válku proti Ukrajině", a obvinil prozápadní revoluci v roce 2014.

"Každý si myslí, že Rusko zahájilo válku na Ukrajině. Chtěl bych zdůraznit, že nikdo na Západě, v Evropě, si nechce pamatovat, jak tato tragédie začala," řekl Putin.

Putin odmítl uvést počet ruských ztrát během více než dvouletého konfliktu, pouze uvedl, že ukrajinské ztráty jsou pětkrát vyšší. "Pokud mluvíme o nenávratných ztrátách, poměr je jedna k pěti," řekl ruský prezident.