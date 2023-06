Putin porušil svá vlastní pravidla. Poprvé za tři roky se přiblížil k lidem

Ve středu se Putin vydal do Dagestánu, kde se zúčastnil porady zaměřené na rozvoj turismu. Před místem konání akce ho očekávaly stovky nadšených a usmívajících se podporovatelek. Putin se k nim přiblížil, aby se s nimi pozdravil. I když mezi nimi byla bariéra, která je oddělovala od prezidenta, Putin se přes ni naklonil a dotkl se některých žen.

Putin potřásl rukou několika lidem a políbil jednu dívku na tvář, uvedla televize Nastojaščeje vremja. Od vypuknutí pandemie koronaviru se Putin běžně nesetkával náhodně s obyčejnými lidmi a jednání s představiteli řídil tak, aby dodržovali sociální distanc. Například je donutil sedět za dlouhým stolem nebo podstupovat karanténu.

Podle televize to bylo poprvé od roku 2020, kdy Putin provedl něco podobného. Naposledy se takto přiblížil k náhodným lidem na ulici v březnu roku 2020 ve městě Ivanovo. Poté, co se v Rusku začal šířit koronavirus, se uchýlil do sociální izolace.

Všichni, kteří s ním jednali, museli být předem testováni. Média si také všimla jeho dlouhého stolu, na jehož opačném konci seděl francouzský prezident Emmanuel Macron při jednání v Kremlu krátce před ruskou invazí na Ukrajinu v únoru loňského roku.

Během jiného setkání se Putinem museli ruský ministr zahraničních věcí Sergej Lavrov a ministr obrany Sergej Šojgu posadit na druhý konec opět neobvykle dlouhého stolu. I letos, kdy Světová zdravotnická organizace (WHO) zrušila globální stav nouze kvůli covidu-19, který platil přes tři roky, Putin pravděpodobně pokračuje ve svém přísném režimu sociálního distancování. Před setkáním Putina s ruskými válečnými blogery před dvěma týdny musel jeden z nich, Alexandr Sladkov, absolvovat dvoutýdenní karanténu.