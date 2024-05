Po Finech a Norech si Češi poradili i s dalším severským soupeřem. Kousající Dány přehráli 7:4

Podle očekávání to byla česká reprezentace, která se očividně snažila od úvodních minut otevřít skóre jako první, která byla aktivnější než dánský soupeř vzpamatovávající se po svém předešlém nevydařeném duelu s Norskem (0:2). Jako první mohl změnit stav 0:0 český kapitán Červenka, jehož střelu z forhendu ale dokázal vykrýt gólman Dichow. Pak dostali Češi možnost dvojnásobné přesilové hry trvající minutu a 49 vteřin, ale ani tehdy se gól vsítit nepodařilo a to i přes Kubalíkova zakončení. Proto to tak byla pro české hráče i fanoušky studená sprcha, když to byli Dánové, kteří otevřeli skóre, přičemž do střelecké listiny se zapsal Wejse, jenž tak využil první dánskou přesilou hru po faulu Kempného. Naštěstí pro Čechy se ale šlo na první pauzu za nerozhodného stavu 1:1, jelikož zamířil přesně k tyči Rutta.

Díky tomuto momentu tak přišla na české hokejky daleko větší pohoda a ve druhé třetině to byli právě Češi, kteří udávali tempo zápasu. Navíc přes českou defenzivu v této části duelu prošlo pouhých pět dánských střel. Tři minuty po začátku druhé části dostal Čechy do vedení Flek, jenž po přehrání jednoho z dánských beků zakončoval pod břevno, 2:1. První branku na tomto MS si zapsal následně i Sedlák, jemuž naservíroval kotouč zpoza branky Kaše, 3:1. Zdálo se, že by snad mohlo toto dvoubrankové vedení stačit, jenže Dánové zkrátka vědí několik let jak na nás. Aagaard se sice ještě neprosadil, když mu v tom zamezil gólman Dostál svým skokem i s hokejkou, ovšem tato střela se následně odrazila od zad Russella a to pro Dány tak příhodně, že puk nakonec doputoval až za brankovou čáru.

Tentokrát se jednalo o dánský gól těsně před pauzou a i jim pomohl v sebevědomí do třetí třetiny. V ní dokázal Moelgaard využít volného prostoru v českém obranném pásmu přesnou trefou pod Dostálovu vyrážečku. Odpověď ale přišla naštěstí brzo a tentokrát se mezi střelce zapsal Kundrátek, jenž tehdy předvedl podobné zakončení jako v první dvacetiminutovce Rutta, 4:3. Pak už to po zbytek zápasu bylo v české režii, když kombinacemi až do kuchyně navýšili na 6:3 dvojice Tomášek s Kubalíkem a Kämpf se Stránským, jenž si tak připsal další branku na turnaji. Přestože pak ještě Dánové snížili, když se trefil Forma, navíc už se Seveřané nezmohli. Na konečných 7:4 totiž střelou od modré zvýšil Palát, přičemž to ještě museli potvrdit rozhodčí u videa, zda se nejednalo o postavení hráče v brankovišti.

Češi si tak tímto duelem nejenže zlepšili svůj celkový střelecký účet, ale mají na svém kontě už devět bodů.

Konečný výsledek zápasu hokejového MS v Praze a Ostravě (15.5.2024):

SKUPINA A (Praha):

Česko - Dánsko 7:4 (1:1, 2:1, 4:2)

Branky a nahrávky: 20. Rutta (Kämpf), 23. Flek (Kondelík, D. Voženílek), 25. L. Sedlák (O. Kaše, Červenka), 47. Kundrátek (Tomášek, Krejčík), 52. D. Kubalík (Tomášek, Palát), 52. M. Stránský (Kämpf, D. Voženílek), 54. Palát (Kempný) - 19. Wejse (Blichfeld, Bruggisser), 40. Russell (Nicholas B. Jensen, Bruggisser), 45. Moelgaard (M. Lauridsen, Lassen), 52. From (Scheel, Wejse). Rozhodčí: Hronský (SR), Schrader (Něm.) - Briganti (USA), Nyqvist (Švéd.). Vyloučení: 3:3. Využití: 0:1. Diváci: 17 413

Sestavy:

Česko: Dostál - Gudas, Krejčík, Rutta, Kempný, Kundrátek, Hájek, D. Špaček - O. Kaše, L. Sedlák, Červenka - D. Kubalík, Tomášek, Palát - M. Stránský, Kämpf, D. Voženílek - Flek, Kondelík, O. Beránek. Trenér: Rulík

Dánsko: Dichow - Lassen, M. Lauridsen, Nicholas B. Jensen, Bruggisser, O. Lauridsen, Jensen Aabo - True, Russell, Blichfeld - Aagaard, Moelgaard, N. Olesen - Scheel, Wejse, From - N. Andersen, Poulsen, Storm - od 21. navíc Schultz. Trenér: Gath