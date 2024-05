Nehoda autobusu v Třebíči: Stala se před služebnou policie, bus vezl školáky

O nehodě informoval Deník, který upozornil, že k ní došlo na Bráfově třídě přímo před policejní služebnou. Autobus převážel školáky, kteří měli mít namířeno do Petrůvek. "Předjíždělo nás auto z levého pruhu. Řidič už to ale nestihl a narazil do nás," řekli listu cestující.

Náraz podle svědků nebyl nijak silný, incident se i z toho důvodu obešel bez zranění. Provoz po jedné z nejvytíženějších komunikací ve městě byl nicméně po dobu vyšetřování omezen. Policisté uzavřeli pravý pruh, takže se za místem nehody tvořily menší kolony.

Český statistický úřad (ČSÚ) loni evidoval 3 563 dopravních nehod na Vysočině. Bylo jich o více než 1300 méně než v předchozím roce.