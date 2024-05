Fico je po operaci stále v ohrožení života, tvrdí tisk. Podle úřadů je stabilizovaný

Premiér Robert Fico byl podle agentury TASR svěřen do rukou špičkového personálu, který se stará o jeho zdravotní stav. Na tiskovém brífinku to prohlásila ministryně zdravotnictví Zuzana Dolinková a poděkovala všem, kteří se dosud na záchraně předsedy vlády podíleli.

Po středečním atentátu zasedne ve čtvrtek v Bratislavě v 11:00 mimořádně Bezpečnostní rada SR. Uskuteční se také jednání vlády SR.

K útoku došlo v Handlové, kde střelec vypálil na premiéra celkem pět výstřelů. Zasáhl ho do břicha, do bederní kosti a do ramene. Následně premiéra převezl záchranářský vrtulník do Rooseveltovy nemocnice v Banské Bystrici.

Z vrtulníku byl na nosítkách převezen na urgentní příjem, kde podstoupil několikahodinovou operaci a bojoval o život. Jeho stav byl vážný.

Atentát měl spáchat jednasedmdesátiletý spisovatel a básník Juraj Cintula z města Levice na jižním Slovensku, uvedla televize Markíza. Útočník vlastnil zbraň legálně a dříve pracoval pro soukromou bezpečnostní službu.

Útočník byl v minulosti ve spojení s proruskou skupinou Slovenští branci. Informoval o tom podle Denniku N maďarský investigativní novinář Szabolcs Panyi. Slovenští branci na Facebooku v roce 2016 sdíleli fotografii, kde se nacházel i atentátník.