PŮVODNÍ ZPRÁVA | Korčok se vrací do hry. Jeho úkolem bude změnit vnímaní progresivismu, říká politolog pro EZ

Má Korčok reálnou šanci zužitkovat svůj politický kapitál ve prospěch PS nebo vyčkáváním „zmeškal vlak“? Dvorský zdůraznil, že od prezidentských voleb uplynulo 8 měsíců, což svými slovy popsal jako „velký časový odstup“. „Mezitím jsme měli volby do Evropského parlamentu, pokus o atentát na premiéra i množství politických kontroverzí, které už daly zapomenout na volbu hlavy státu,“ připomněl.

„Pozitivně je možné hodnotit, že Ivan Korčok nevyslyšel hlasy, které ho vyzývaly k založení vlastní politické strany, protože další fragmentace by slovenské politické scéně neprospěla. Získaných 1,2 milionů hlasů ve volbách představovalo velký politický kapitál, což z Korčoka udělalo takříkajíc cenného hráče na trhu, o kterého mělo zájem vícero opozičních stran,“ nastínil.

Momentum z voleb sice podle Dvorského „již pominulo, ale Korčok se vrací do hry v období proběhlého výročí 17. listopadu, kdy se v Bratislavě uskutečnil opoziční protest, na kterém vystoupil i samotný Ivan Korčok“. „Nacházíme se taky v období, kdy PS pomalu přebírá pozici lídra v průzkumech preferencí před Smerem-SD,“ dodal.

„Z taktického hlediska lze říct, že to je možná poslední okamžik, kdy Ivan Korčok může připomenout a navázat na svůj úspěch z úvodu letošního roku. Domnívám se, že roku 2025 by už pro jeho politický comeback bylo pozdě,“ poznamenal.

EuroZprávy.cz se experta zeptaly, zda lze tvrzení Korčoka – který sám sebe označuje za umírněného konzervativce – o tom, že se přidává k hnutí poskytující prostor široké škále názorů, vnímat jako transformaci PS na hnutí typu catch-all (všelidové hnutí, pozn. red.). „Určitě je to součástí strategie PS posunout se víc do středu. PS se profiluje jako hlavní vyzyvatel Ficova Smeru-SD a v tomto momentu potřebuje oslovovat nové segmenty voličů,“ naznačil Dvorský.

„V rámci této snahy PS do jisté míry trpí kvůli svému názvu, protože jeho oponenti jej můžou atakovat s narativy, že progresivismus je jakási antislovenská ideologie, která chce zničit všechno tradiční. Političtí oponenti tak efektivně využívají skutečnost, že pojmu ‚progresivismus‘ zřídkakdo pořádně rozumí, proto se do této rétoriky vejde leccos. Funguje to na Slovensku, fungovalo to při posledních volbách v USA. Úkolem Korčoka bude modifikovat tento obraz o straně,“ shrnul.

Může ale PS s příchodem Korčoka replikovat jeho úspěch i v tradičně konzervativních regionech, jako jsou Orava a Liptov, kde získal značnou podporu v prvním kole prezidentských voleb? „V těchto konzervativních regionech Slovenska Ivanovi Korčkovi pomohla především jasná podpora ze strany KDH, pro které jsou tyto regiony voličskou baštou. Nemyslím si, že v těchto regionech dokáže Korčok generovat zisky pro PS,“ popsal politolog.

„Jeho potenciál vidím spíš v získávaní umírněných centristických voličů, kteří možná doteď odmítali volit PS z ideologických důvodů. Myslím si, že Korčok může oslovit voliče ostatních opozičních stran nebo i jistou část nevoličů,“ vysvětlil.

Podotkl, že deklarovaným cílem PS je také přebrat určitou část voličů i od vládní strany Hlas-SD, jejíž lídrem byl právě současný prezident Pellegrini. „Ten dokázal oslovit lidi tím, že je nekonfliktní a reprezentativní typ politika. Tyto atributy má i Korčok a proto může oslovit také malou část voličů strany Hlas-SD, která s nástupem Matúše Šutaje Eštoka na post předsedy začala ztrácet svou původní tvář i voliče,“ uvedl.

Na závěr se EuroZprávy.cz dotázaly, zda může vstup Korčoka do PS oslabit pozici opozičních stran, které se zaměřují na podobně smýšlející voliče a možný vliv na opoziční KDH, SaS nebo mimoparlamentní Demokrati. „Může, a tohle je pro opoziční strany v tomto momentu největší problém,“ zdůraznil.

„Ostatní opoziční strany v průzkumech oscilují na hranici zvolitelnosti, tedy 5 %. Každé procento, které by mohl Ivan Korčok překlopit pro PS, může být pro ostatní strany životně důležité. A to je problém i pro samotné PS, které sice může pokořit Smer-SD, ale na sestavení vlády bude v parlamentu potřebovat vícero koaličních partnerů, které tam možná nenajde,“ vysvětlil.

Na konec svého prohlášení dodal, že do voleb zbývá ještě spousta času a politický vývoj na Slovensku označil za „turbulentní“.