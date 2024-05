Rusko musí zaplatit za obnovu Putinem zničené Ukrajiny, prohlásil Blinken

Blinken přicestoval na neohlášenou návštěvu Kyjeva tři týdny poté, co americký Kongres po dlouhém odkládání schválil nový balík pomoci pro Ukrajinu ve výši 61 miliard dolarů. Odsouhlasená pomoc už již začala přijíždět na Ukrajinu, přičemž další dodávky jsou na cestě, řekl Blinken po setkání s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským.

"To, co Putin zničil, by Rusko mělo a musí zaplatit za obnovu. Tak to vyžaduje mezinárodní právo. A Ukrajinci si to zaslouží. Kongres nám dal pravomoc zabavit ruský majetek v USA a my ji máme v úmyslu využít," řekl Blinken během svého projevu na Kyjevském polytechnickém institutu Igora Sikorského.

Dodal, že skupina hospodářských vyspělých zemí G7 může "uvolnit miliardy dolarů a vyslat Putinovi jasný odkaz, že čas není na jeho straně".

Americký ministr poznamenal, že do Kyjeva přijíždí v kritickém momentě - během nové ruské ofenzívy na severovýchodě Ukrajiny, kterou podle něj podporuje Severní Korea, Írán i Čína.

Ukrajinu ujistil, že v boji proti Rusku není sama. "Jsme u vás dnes a zůstaneme po vašem boku," zdůraznil. Zároveň deklaroval, že Spojené státy přibližují Ukrajinu ke vstupu do NATO.

Ukrajinský parlament nedávno schválil zákon, který upravuje nábor nových branců v zemi. Kontroverzní legislativa byla přijata po několika měsících odkladů a tisících pozměňovacích návrhů. Podle Blinkena šlo o náročné, ale nevyhnutelné rozhodnutí a ocenil všechny, kteří se přidali do vojenské služby své země.