Útočníkem, který střílel na Fica, má být slovenský spisovatel

​Podle informací TV Markíza je pachatelem Juraj Cintula, 71letý spisovatel, který žije ve slovenském městě Levice. Je zakladatelem Literárního klubu Duha, jehož předsedou byl několik let.

Podle dostupných informací je autorem básnických sbírek Sen rebela, Diptych a Vosy. Vydal i román Poselství oběti.

Televize muže uvedla, že útočníka zpacifikovala premiérova ochranka. Ten pak seděl na zemi s pouty na rukou a komunikoval s policisty.

Následně policisté obehnali okolí místa činu páskou a evakuovali kulturní dům. Ochranka se zároveň postarala o bezpečnost ostatních členů vlády.

Server aktuality.sk uvedl, že útočník vlastnil zbraň legálně a dříve pracoval pro soukromou bezpečnostní službu.

"Nemám nejmenší tušení, co můj otec zamýšlel, co plánoval, proč se to stalo," řekl serveru syn údajného úočníka. Na otázku, jaký měl ke slovenskému premiérovi vztah, odpověděl: "Řeknu vám to takhle – nevolil ho. To je vše, co k tomu mohu říct."

Fico utrpěl při atentátu průstřel břicha a ruky. Celkem mělo padnout pět výstřelů. Následně premiéra převezl záchranářský vrtulník do Rooseveltovy nemocnice v Banské Bystrici.

Z vrtulníku byl podle záběrů TV Markíza na nosítkách převezen na urgentní příjem, kde nyní bojuje o život.