Putin se setká s Kimem. Budou jednat o výměně zbraní a techniky

O možném setkání lídrů Ruska a Severní Koreje informovala stanice CNN s odvoláním na mluvčí Národní bezpečnostní rady USA Adrienne Watsonovou. „Jednání o zbraních mezi Ruskem a Severní Koreou aktivně postupují poté, co ruský ministr obrany Sergej Šojgu v červenci navštívil Pchjongjang ve snaze přesvědčit jej, aby Moskvě prodal dělostřeleckou munici,“ nastínila.

Podle Watsonové má takovéto jednání pokračovat. „Máme informace, že Kim Čong-un očekává, že tato jednání budou pokračovat, a to včetně diplomatického angažmá na úrovni vůdců v Rusku,“ upřesnila.

Možné setkání monitoruje i jihokorejská rozvědka. „Pozorně sledujeme možnost brzké návštěvy Kim Čong-una v Rusku,“ nastínila v prohlášení.

Jak by setkání probíhalo shrnul server listu New York Times. „Při vzácném výjezdu ze své země by se Kim měl vydat z Pchjongjangu, hlavního města Severní Koreje, pravděpodobně obrněným vlakem do Vladivostoku na tichomořském pobřeží Ruska, kde by se měl setkat s Putinem,“ napsal s odvoláním na informované úředníky.

Putin potřebuje od Kima získat souhlas se zasíláním dělostřeleckých granátů a protitankových raket do Ruska. „Kim by rád, aby Rusko poskytlo Severní Koreji vyspělou technologii pro satelity a ponorky s jaderným pohonem,“ uvádí NY Times s odvoláním na nejmenované americké představitele.

Setkání možná proběhne velice brzy. „Oba vůdci by se měli na půdě Dálněvýchodní federální univerzity ve Vladivostoku zúčastnit Východního ekonomického fóra, které je podle úředníků naplánováno na 10. až 13. září,“ píše přední americký list. „Kim podle nich rovněž plánuje navštívit molo 33, kde kotví námořní lodě ruské tichomořské flotily. Severní Korea slaví 9. září výročí svého založení,“ dodává.