Putin: Situace na Ukrajině se dramaticky mění. Dosahujeme pokroku na celé linii

Tento každoroční veřejný rozhovor, který kombinuje otázky a odpovědi s telefonními hovory, Putin pořádá, aby ukázal svou kontrolu nad všemi aspekty země.

Na otázku, jak probíhá plnohodnotná ruská invaze na Ukrajinu – kterou v Rusku eufemisticky označují za „speciální vojenskou operaci“ – Putin odpověděl, že „situace se dramaticky mění“, jak válka vstupuje do svého třetího roku.

„Pokrok probíhá podél celé fronty, každý den,“ řekl Putin.

Pokračoval: „A jak jsem už řekl, nemluvíme o postupu o 100-200-300 metrů. Naši vojáci dobývají a vracejí území ve čtverečních kilometrech. Chci zdůraznit – každý den.“

Tato odpověď přišla v době, kdy ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v rozhovoru zveřejněném ve středu přiznal, že Ukrajina nemá dost síly na to, aby vrátila všechna svá území okupovaná Ruskem.

Ruské síly se nezdařilo dobýt hlavní město Kyjev v prvních týdnech války, ale válka na východě Ukrajiny se změnila na nákladnou a brutální válku na vyčerpání.

Na otázku týkající se jižního Kursku, kde ukrajinské síly bojují o udržení osad po překvapivém vpádu, který Rusko zahájilo v srpnu, Putin odmítl upřesnit, kdy Rusko znovu ovládne celou oblast – slíbil však, že se to stane.

„Nemohu a nechci uvádět konkrétní datum, kdy vytlačíme [ukrajinské síly] z Kurské oblasti,“ řekl.

„Naši kluci bojují, právě probíhá bitva, vážné bitvy. Není jasné proč, nemělo to vojenský smysl, že ukrajinské síly vstoupily do Kurské oblasti, nebo že tam teď drží pozice, vrhají tam své nejlepší jednotky, aby byly pobity. Ale přesto to tak je.“

Dodal: „Určitě je vytlačíme, jiná cesta není.“

Ukrajinské síly stále zůstávají v Kurské oblasti, ale pomalu ustupují před ruskými jednotkami. Kyjev uvedl, že severokorejské jednotky, které bojují po boku ruských sil, utrpěly těžké ztráty.

Putin se ve své odpovědi na dotaz nezmínil o severokorejských jednotkách, ale slíbil, že škody na bydlení a infrastruktuře způsobené bojovými operacemi budou obnoveny.

„Rozumím, že to, co se děje, není nic dobrého,“ řekl ruský prezident. „Lidé trpí těžkými ztrátami, těžkostmi a každodenními nepohodlími, zvláště těmi, které se týkají dětí. Ale buďte si jisti, že uděláme vše potřebné. Všechno obnovíme.“

Tato každoroční akce umožňuje občanům a novinářům, aby přímo kladli prezidentovi otázky, což poskytuje náhled na Putinovy názory na klíčové otázky a zároveň mu dává příležitost prezentovat své hlavní body a vyjádřit se k domácím i mezinárodním tématům. Maratónské relace v minulosti trvaly více než čtyři hodiny.

Letos se konference odehrává v době rostoucích ekonomických problémů, pokračujících napětí v souvislosti s válkou na Ukrajině a zvýšeného zkoumání ruské vnitřní a zahraniční politiky, zatímco prezidentem USA se připravuje stát Donald Trump.