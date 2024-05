Putinova hlásná trouba Solovjov chce zaútočit na New York

Od samého počátku války na Ukrajině „talk show“ ruské státní televize systematicky šíří propagandu proti NATO, Západu a všem údajným nepřátelům Ruska. Mezi nejznámějšími tvářemi, které podporují Vladimira Putina jsou Vladimir Solovjov, Olga Skabejevová, Olesya Loseva a Margarita Simonjanová. Na nové poselství ruské propagandy upozornil magazín Newsweek.

V rozhovorech se Solovjov obvykle vymezuje proti Berlínu, Paříži a Washingtonu, vyzývaje opakovaně Putina, aby poslal tanky do západních hlavních měst a způsobil, aby Spojené království kleslo do moře díky jadernému útoku. Nedávno v jedné ze svých talkshow oznámil, jak by si představoval úder proti USA, jak už bylo popsáno v úryvcích zveřejněných ve službě X (dříve Twitter).

"Navrhuji poslat nad pevninu USA hypersonickou raketu, ale nepoužít ji proti USA, ale poslat ji přes ni," uvedl v rozhovoru se Solovjovem ruský politolog Dmitrij Evstafiev. Solovjov na tuto myšlenku reagoval s pobavením a předložil svůj vlastní ironický protinávrh: "Ale zničit Sochu svobody, že?" Další ruský politolog Dmitrij Kulikov však navrhl alternativu: "Co kdybychom otestovali odpálení rakety z Atlantiku do Pacifiku a uvidíme, co se stane?"

Rusko otevřeně vede válku proti Ukrajině od února 2022 a v současnosti zabírá přibližně pětinu sousední země. Ukrajina opakovaně zdůrazňuje, že stažení ruských vojsk z jejího území je podmínkou trvalého míru.

Vladimir Putin tehdy označil tuto otevřenou válku za speciální vojenskou operaci a jeho jednotky pronikly za ukrajinsko-ruské hranice, čímž Kreml završil rusko-ukrajinskou krizi datující se od roku 2013.

Tehdy v listopadu odmítl proruský prezident Viktor Janukovyč podepsat plánovanou Asociační dohodu s EU a naopak se chtěl zasloužit o rozšíření spolupráce s Ruskem. Odmítnutí ale vyvolalo masivní demonstrace na Majdanu a v roce 2014 za pomocí hnutí Euromajdan vedlo až ke státnímu převratu a útěku Janukovyče ze země.

K moci se dostala prozápadní vláda, což Rusko neslo jen těžce, a ještě téhož roku anektovalo ukrajinský poloostrov Krym. Následně vypukly na východě Ukrajiny ozbrojené konflikty mezi proruskými separatisty podporovanými Moskvou a ukrajinskou armádou.