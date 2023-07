„Chtějí stavět továrny na území Ukrajiny. Proč bychom na to měli čekat? Pojďme zasáhnout továrny na území evropských zemí. Pokud víme, že Rheinmetall je pro nás nebezpečím, zasáhněme jejich továrny v těch zemích, kde jsou. Jaký je pro nás rozdíl, jestli jsou továrny v Česku, na Slovensku nebo v Bulharsku?“ rozvášnil se ve svém pořadu na Pervym kanalu státní televize Solovjov, píše web.

Propagandista se ve své projevu zaměřil také na další země NATO, které pomáhají Ukrajině v boji proti ruskému agresorovi, tedy na Francii a Německo, poukazujíc na to, že jejich střely a tanky jsou používány na Ukrajině proti ruským silám a že tyto zbraně byly Kyjevu poskytnuty zdarma.

„Nedostali jste za ně zaplaceno. Darovali jste je. Takže jsou vaše. Nekoupili je od vás. Takže jsem si jistý, že bychom měli podniknout úder, jaderný nebo konvenční, jak naše vojenské vedení uzná za vhodné, na místa výroby a koncentrace techniky, která má být vyslána proti Rusku,“ burcoval v televizi ruský moderátor.

„Musíme podniknout jaderné nebo konvenční údery na místa, kde se ukronacisté cvičí mimo Ukrajinu, ať už je to kdekoliv. Měli bychom před tím varovat, vysvětlit to a provést to. To je vše,“ dodal následně.

Solovjov ve své řeči připomněl dřívější hrozbu ruského prezidenta Vladimira Putina, který varoval, že Rusko tvrdě zareaguje v případě vměšování dalších zemí do konfliktu. Podle něj čas na tuto reakci již nastal a zdůrazňuje, že to, co bylo oznámeno na posledním summitu NATO je podle něj příprava na válku s Ruskem.

Dále spekuloval o tom, že Moskva by neměla čekat na evropské země, až vyprodukují dostatek munice ráže 155 mm. A že západní země nyní Kyjevu dodávají kazetovou munici, která je zakázaná v mnoha zemích zakázaná. Zapomněl ale dodat, že v Rusku, na Ukrajině a v USA zakázaná není.

Pustil se i do divokých spekulací ohledně Turecka, když naznačil, že by mohlo mít zájem připravit Rusko o jeho území na jihu, včetně anektovaného ukrajinského poloostrova Krym.